Uhádnete, za koľko minút Chiron vyprázdni 100-litrovú nádrž pri rýchlosti 420 km/h?

Bugatti Chiron sme vám na našich stránkach už neraz podrobne predstavovali, dokonca, len pred pár dňami sme vám ukázali aj jeden z nedávno doručených exemplárov. Podstatou článku je však niečo iné. V týchto dňoch totiž spoznávame aj údaje o reálnej spotrebe, nakoľko Bugatti doteraz vravelo len o medzigeneračnom znížení spotreby na úroveň približne 20 litrov na sto kilometrov. Za oficiálnymi údajmi stojí agentúra EPA, ktorá sa zaoberá, okrem iného, meraním reálnej spotreby za bežných podmienok.

Z výsledkov vyplýva, že Chiron je naozaj úspornejší ako Veyron, a to paradoxne aj napriek tomu, že ma o približne 500, respektíve 300 koní viac. V mestskom cykle vie totiž Chiron jazdiť v priemere za 26,13 l/100 km, čo je o približne 3 litre menej než predošlý Veyron. Naopak, na diaľnici je novinka o približne liter smädnejšia (16,8 l/100 km). Vo výsledku však v kombinovanom cykle vie Chiron jazdiť za prítomnosti spotreby 21,38 l/100 km. Inými slovami, za takýchto podmienok by na plnú nádrž dokázal absolvovať 468 kilometrov. Azda najfascinujúcejší údaj však predstavuje spotreba v momente plného výkonu - pokiaľ by išlo 1500-koňové Bugatti stále maximálnou rýchlosťou 420 km/h, svoju 100-litrovú nádrž vyprázdni len za približne 9 minút!