Zaujímavé mapy Európy, ktoré ti vylepšia prehľad. Kde je najviac blonďákov či ako Slováci ovládajú angličtinu?

Európa patrí k najvyspelejším miestam na zemeguli a na jej území žijú desiatky rôznych národov. Ich veľký počet predurčuje existenciu zaujímavých, často šokujúcich infografík a máp poukazujúcich na najrôznejšie oblasti. Mnohokrát o nich informujeme aj my a bývajú početne komentované, a preto sem zalovili do hlbších zákutí reddit-u, aby sme vám priniesli to najpozoruhodnejšie, čo sa dalo nájsť. Nielenže sa dozviete niečo nové, ale si vylepšíte aj váš osobný prehľad o našom kúte sveta.

Obrázok sa skladá zo 4 častí. Vľavo hore je vidno percento ľudí, ktorí by boli spokojní, keby ich deti boli vo vzťahu s belochom. Vpravo hore zasa s Rómom, vľavo dole s kresťanom a vpravo dole s ateistom. Slovensko sa "vyfarbilo" najmä pri otázke s Rómom, spolu s Českou republikou:

Koľko peňazí stoja univerzity v jednotlivých krajinách Európskej únie? Najdrahšie sa javí Anglicko, Severné Írsko i Litva. Slovensko zaujalo skôr priemer:



Mapa ukazujúca na rozdiely v tmavosti vlasov a očí. Slovensko sa akoby nachádza na rozhraní belších a tmavších pigmentov. Veď to poznáme z praxe, ideme po ulici a spoluobčania sú skutočne rôznorodí:



Všetky poriečia európskeho kontinentu. Na našom území sa takmer všetko vlieva do mohutného Dunaja, vďaka čomu následne voda putuje až do Čierneho mora:



Teritoriálna premena Balkánu v priebehu storočí. Búrlivá časť kontinentu nezostáva svojej povesti nič dlžná:



Detailne spracovaná etnografická mapa Európy. Vznikla vo Švajčiarsku v roku 1918 (väčší detail). Vidíte aj našich predkov?



Nejak takto by dnes vyzerala Európa, ak by sem nikdy neprišli Indoeurópania a namiesto nich by zostali uralské, turkické a iné národy:

Európska pevnina počas doby ľadovej. O rozhľahlej oblasti medzi Nórskom a Anglickom sme už čo-to popísali:



Do akej krajiny najčastejšie ľudia migrujú z jednotlivých štátov? Slováci majú stále v najväčšej obľube susedov z Česka:

Etnická mapa Rakúsko-Uhorska v roku 1910. Dnes je toto rozloženie samozrejme odlišnejšie:

Znalosť anglického jazyka v jednotlivých štátoch. Patríme k európskemu priemeru:



