Rockstar Games pravdepodobne pracujú na GTA 6! Jeden z hercov hru omylom uviedol vo svojom životopise

V prvom rade - nič ešte nie je potvrdené. No dohady máme všetci radi, najmä keď ide o tak očakávanú hru ako pokračovanie fenomenálnej série Grand Theft Auto. Za najnovšou klebetou stojí herec Tim Neff. Ten do svojho internetového životopisu len pred niekoľkými hodinami pridal, že pracoval na hre menom Grand Theft Auto 6 od Rockstar Games. Tim pracoval napríklad aj na Red Dead Redemption a jeho úloha sa pohybuje niekde medzi hercom a kaskadérom. Pred kamerami vykonáva určité pohyby, aby ich potom mohli animátori Rockstar Games napodobniť do hry. Grafická stránka hry sa tak stáva reálnejšou

Jedna z hercových transformácií na hernú postavu.

Kvôli popularite najmä GTA V, no aj predchádzajúcich dielov, je pravdepodobné, že Rockstar Games pracujú na pokračovaní. Na internete sa však už vyskytli skeptici tvrdiaci, že Tim Neff sa mohol jednoducho preklepnúť, keď chcel napísať Grand Theft Auto 5. Otázkou však je, prečo by si teraz dával GTA V do životopisu, keďže je hra stará už niekoľko rokov.