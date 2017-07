Anita Pallenbergová: Múza Rolling Stones dodala kapele štýl aj pocit jedinečnosti. Okrem toho tiež LSD, heroín a sex na toaletách

Drzá a nebezpečná, no zároveň zvodná ako máloktorá. Anita Pallenbergová už ako tínedžerka vyhľadávala dobrodružstvo a nespútanú zábavu, čo ju aj mnohokrát priviedlo do problémov či konfliktov s rodičmi. Svojou slobodomyseľnosťou sa však prepracovala až ku skupine Rolling Stones, s ktorými sa následne spriatelila a neskôr aj s viacerými členmi kapely chodila. Jej vzťah so skupinou bol postupom času natoľko silný, až ju médiá začali pokladať za šiesteho člena Rolling Stones. Hudba však nebolo to, čo by vzdorovitú Anitu zaujímalo. Boli to predovšetkým drogy, sex a nespútaná zábava, ktorými si vypĺňala všetok voľný čas. Narkotiká sa pre ňu i členov kapely stali v 60. a 70. rokoch denným chlebom. Aj cez život plný krajných situácií a nebezpečenstva sa v zdraví dožila 75 rokov, zomrela 13. júna 2017.

Talianka narodená nemeckým rodičom roku 1944 v Ríme. To bol svet, ktorý na čerstvo narodenú Anitu Pallenbergovú čakal. Obaja rodiča boli normálne pracujúci, otec Arnaldo vlastnil cestovnú kanceláriu a matka Paula pracovala ako sekretárka. Rodinné zázemie teda bolo nanajvýš obyčajné bez nijakých umeleckých či bohémskych vrtochov. Mladá Anita však začala vykazovať známky rebélie už ako násťročná. Pofľakovanie sa po pláži, zoznamovanie sa s alkoholom a rýchla jazda na skútroch boli oveľa záživnejšie ako nudná školská výuka. Nečudo, že ju tak sprevádzali nezhody s učiteľmi i rodičmi. Čím bola staršia, tým bola viac tvrdohlavá a nezvládnuteľná. V snahe vštiepiť svojej dcére poslušnosť a disciplínu ju poslal otec na štúdium do Mníchova. Tam však veľmi dlho nevydržala. Jej správanie odmietali tolerovať, a tak ju poslali obratom nazad.

Po vrátení do Ríma sa rozhodla pre miestnu školu grafického designu. Práve design jej poskytol prvý kontakt s umelcami a bohémsky ladenými náturami. Namiesto nadmerného štúdia rada vysedávala v kaviarňach, kde viedla siahodlhé debaty a filozofické diskusie. Už v tej dobe jej umelecké duše učarovali. Maliari, filmári či hudobníci sa stali pre mladú Anitu inšpiráciou i vášňou zároveň. Rím jej bol ale čoskoro malý a v umeleckom cítení nepostačujúci. Vycestovala preto do New Yorku, kde sa istý čas venovala modelingu, najprv ako asistentka, no postupne sa prepracovala aj pred objektív. Ako modelka tiež navštívila Paríž, kde sa okrem švédskej trojky podujala aj na natáčaní filmu. Svet modelingu ju však nikdy nezaujímal a ako sama hovorila, nikdy ho nemala veľmi v láske. Dôležitejšie pre ňu bolo nadväzovanie vzťahov s miestnou umeleckou triedou. A že sa jej darilo, veď v New Yorku sa zoznámila s Andy Warholom, Allanom Gingsbergom, Williamom Buroughsom, LeRoi Jonesom či Frankom O´Harom. Bola nezastaviteľná. Napredovala úžasným tempom a okrem vzťahov a kontaktov získavala aj vedomosti zo všetkých sfér umenia. Potom sa vydala na koncert skupiny Rolling Stones do Mníchova.

Keith Richards a Anita Pallenberg

Mick Jagger, Keith Richards a Anita Pallenberg v roku 1968

Prvé ich stretnutie prebehlo bezprostredne pred vystúpením a i keď hašiš odmietli, gitarista Brain Jones pozval Anitu po koncerte do hotelovej izby. Z nočnej návštevy rockera však nevzišla sexuálna historka plná úchylností, ako by všetci čakali. Po opojení drogami totiž nebol Brain Jones práve najsebavedomejší. Zatiaľ čo si on vylieval srdce, ona ho držala. A to doslova, keďže drogy účinkovali v plnej sile. Netrvalo dlho a ich vzťah nabral silnejší ráz. Láska, ktorú obaja prežívali, bola nová a vzrušujúca. Čoskoro si však Mick Jagger a Keith Richards všimli, že Anita je tá, ktorá vzťah vedie. Bola silnejšia, sebavedomejšia a bez akýchkoľvek pochybností. Naproti tomu bol Brain plný obmedzení a neistoty. Drogy mu navyše veľmi neprospievali. Vzťah začala ničiť žiarlivosť a nezhody, ktoré sa premietali až do vzájomných bitiek. Psychedelická jazda Anity a Briana sa pomaly, ale isto rútila strmým svahom dolu. Koniec prišiel v roku 1967 na výlete v Maroku. Anita z neho totiž odišla s iným členom, s akým tam prišla. Keith Richards však nebol len niekoľkomesačná láska. Narodili sa im tri deti a v spoločnom náručí prežili dlhých dvanásť rokov. Ani tento vzťah ale nebol práve ukážkovým a bezproblémovým.

Anita, Keith a malý syn Marlon

Mnohí ho nazývajú aj ako dlhý a plynulý exces. Popúšťanie uzdy kreativity a slobodomyseľnosti pomocou LSD, dobíjanie energie vďaka kokaínu, večierky plné utužujúceho alkoholu, vždy vyhľadávaný sex na toaletách a koncerty plné zabudnutých spomienok. K tomu všetkému veľa cestovania a objavovania dávno zabudnutých kútov USA. To je len hrubý nákres života zamilovanej dvojice v 70. rokoch. Postupom času však nebola len bývalou priateľkou Braina Jonesa a súčasnou priateľkou Keitha Richardsa. Stala sa ikonou Rolling Stones. Aj vďaka nej sa priemerne dobrá kapela stala celosvetovo vyhľadávaným kultom. Práve Anita dodala Rolling Stones typický štýl a vizáž, ktorý dnes neoddeliteľne ku kapele patrí. Obleky a kravaty sa nahradili extravagantnými kúskami odevu, vyladili hŕstkou šperkov a okorenili živočíšnymi produktmi v podobe pravej kože či nefalšovanej kožušiny. Táto náhla a značná premena z nich razom vykúzlila kultúrne ikony. Anita sa ale nezaujímala len o štylizáciu kapely. Určitý vplyv na členov mala aj v samotnej hudbe. Podieľala sa na naspievaní vokálov pre skladbu Sympathy for the Devil a tiež o nej pojednávajú viaceré pesničky, ako príklad uvediem Angie a You Got the Silver. Okrem toho sa vrhne aj do sveta filmu a stretne také hviezdy ako Jane Fondovú či Marlona Branda. Skutočne extravagantný filmársky počin príde na svet v roku 1970. Film Performance si dodnes drží status neobyčajného a podivuhodného čohosi, čo sa podobá na film. Psychedelický snímok plný drog, explicitného sexu a násilia diváci buď nenávidia, alebo milujú.

A práve v tom čase sa Anita púšťa do ruskej rulety, ktorá sa podarí vyhrať len málokomu. Začína s heroínom. Berie ho prevažne s Marianne – priateľkou Micka. Priateľky veľkých hudobníkov, ktoré nemajú čo na práci, no majú kopu peňazí, nerobili celé dni nič iné, len chodili po meste a brali drogy. A návykových látok stále pribúdalo. Od brania drog ju neodradilo ani tehotenstvo či následná výchova detí. Mesiace pred narodením syna Marlona sa dennodenne oddávala účinkom heroínu a kokaínu. V 70. rokoch sa na chvíľu ocitla aj v jamajskom väzení, paradoxne za držanie marihuany. V roku 1977 na seba zase zbytočne upútala pozornosť na letisku v Toronte, keď so sebou brala takmer 30 kufrov. Bol to len kúsok od ďalšieho pobytu vo väzení. Vo viacerých sa totiž nachádzali drogy. Keith Richards už mal podobného života plné zuby. Od heroínu sa chcel odpútať, no Anita rovnaký postoj nezdieľala. Bola teda jediná možnosť. V roku 1979 sa napokon dvojica rozišla. Zatiaľ čo sa Keith z nie práve ukážkovej životosprávy staval opäť na nohy, Anita na šialenej ceste pokračovala i naďalej. Nakoniec však aj ona urobila rázne rozhodnutie a roku 1987 s alkoholom a inými drogami skončila. O sedem rokov neskôr sa jej podarilo dokončiť štúdium návrhárskej a odevnej školy, no živiť sa v módnom priemysle nechystala. So životom aj so smrťou bola zmierená, veď si ani sama nemyslela, že by sa mohla dožiť takého vysokého veku. Zomrela 13. júna 2017 vo veku 75 rokov.