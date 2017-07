Na Tinderi si písali raz za pol roka, zoznamka im zariadila luxusnú dovolenku. Teraz sa stretli po prvýkrát a o zábavu nebola núdza

Určite si spomínaš na dvojicu Josh Avsec a Michelle Arendas. Chodia spolu na rovnakú univerzitu, on má 22 rokov, ona 21, no ani raz sa nevideli. Tinder ich však spojil a od roku 2014 si spolu píšu na zoznamke. Nie však tak, ako to robia normálni ľudia. Josh a Michelle si spolu píšu v priemere asi raz za šesť mesiacov. Ich konverzáciu môžeš objaviť v tomto článku. Ide o ich vlastný vtip, ktorý nikto z nich nechce porušiť, kvôli čomu je ich internetový rozhovor pomerne strohý. Josh ich konverzáciu zavesil aj na Twitter, kde si ju všimol samotný Tinder.

Ako zaujímavú marketingovú taktiku im ponúkol dovolenku na mieste podľa ich výberu a dvojica sa zhodla na Maui, jednom z Havajských ostrovov. Ich dovolenka sa ešte len blíži, no show Good Morning America si ich pozvala do vysielania, kde sa Josh a Michelle prvýkrát uvideli naživo. Vtipné momenty nechýbali a podľa ľudí na internete sa k sebe dvojica perfektne hodí. Ich spoločná dovolenka na Maui sa už závratným tempom blíži. Niet pochýb, že internet bude pozorne sledovať, ako to medzi príjemnou dvojicou dopadne.