Na zoznamke si písali raz za pol roka. Tinder sa na situáciu už nevládal pozerať a zariadil im prvé rande na tropickej dovolenke

Keď 22-ročný Josh Avsec narazil na 21-ročnú Michelle Arendas na Tinderi ešte v roku 2014, spravil to, čo by urobila väčšina. Poslal jej správu. Potom však čakal a čakal až do momentu, kedy Michelle odpovedala. To však bolo až o dva mesiace po prvej správe. Josh jej takmer ihneď poslal sarkastickú odpoveď a od tohto momentu spolu začali hrať akúsi podivuhodnú hru. Každý z nich odpisoval až po niekoľkých mesiacoch s úsmevnými výhorkami typu Vybil sa mi mobil alebo Bol som v sprche. Paradoxom je, že obaja chodia na rovnakú Ohio Kent State University. Neznesiteľne pomalým tempom ich konverzácia pokračovala ďalej, až vygradovala do momentu, kedy Josha skontaktoval Tinder, ktorý sa na celú komunikáciu už nedokázal pozerať. Ponúkol im rande na ľubovoľnom mieste a obaja sa zhodli na Maui, nádhernom havajskom ostrove, kam sa nakoniec aj obaja, na účet zoznamky, vybrali.

