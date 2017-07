Mercedes-Benz vstupuje do nových vôd. Trieda X má vniesť prémiovosť medzi pracovné pick-upy

Už niekoľko mesiacov nebolo žiadnym tajomstvom, že Mercedes-Benz chystá vstup do segmentu pick-upov, čím pôjde o ďalšie prehĺbenie spolupráce s alianciou Renault-Nissan. Slovo dalo slovo a v uplynulých hodinách sme tak spoznali úplne novú triedu X, teda prvý prémiový pick-up nielen na európskom trhu. Samotná prezentácia sa odohrala v Južnej Afrike, čím automobilka pravdepodobne aj (ne)priamo naznačuje, kde chce s novinkou uspieť. Azda každému bolo viac-menej zrejmé, že dizajn sériovej verzie príde o viacero koncepčných prvkov a riešení, akými disponovala prvotná štúdia, no a žiaľ, realita je naozaj taká. X-ko s dĺžkou 5340 milimetrov však vo finále vyzerá i tak slušne, o čom svedčia najmä predné partie. Tie efektne zapracúvajú súčasné (ale aj budúce) trendy značky, pri pohľade z profilu sa však už nedá uprieť značná podobnosť s príbuznou Navarou. Vpredu sme svedkami masívnej masky, efektné a aj pomerne úzke svetlomety disponujú LED technológiou, zatiaľ čo vzadu dizajn akosi stráca na zaujímavosti a pôsobí tak relatívne fádnym dojmom. Pochváliť však rozhodne treba interiér, keďže pri pohľade do vnútrajška by málokto povedal, že sa pozeráme na vozidlo tohto segmentu, o čom svedčí nielen samotný dizajn, ale aj použité materiály a celkový dojem z palubnej dosky.

Svedkami sme totiž na pomery pick-upov nevídaného vyhotovenia a spracovania, kapitolou samou o sebe sú prítomné technológie, o ktorých automobilka tvrdí, že sú v segmente neraz až revolučné - okrem multimediálneho prostredia Comand Online či plejády prvkov aktívnej a pasívnej bezpečnosti v ponuke nebude chýbať ani Active Brake Assist, Lane Keeping Assist či Traffic Sign Assist. Pravdepodobne najväčším ťahákom X-ka bude prítomnosť šesťvalca pod kapotou, čiže možnosť siahnuť po 3-litrovom naftovom agregáte. Menovite ide o vrcholnú verziu X 350d, ktorej podstatou je 190 kW / 258 koní a 550 N.m, permanentný pohon všetkých štyroch kolies a zároveň aj 7-stupňová prevodovka 7G-Tronic Plus. Ponuka však prioritne počíta so štvorvalcami - X 200 (122 kW / 166 k a 238 N.m), X 220d (120 kW / 163 k a 403 N.m) a X 250d (140 kW / 190 k a 450 N.m). Zadný úložný priestor pojme europaletu aj na šírku, brodivosť pick-upu je 600 milimetrov a pokiaľ ide o príves, tlačová správa hovorí o vyše 3,5-tonovej váhe. Trieda X príde na trh v novembri, a to s cenovkou od 37-tisíc €.

