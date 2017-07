Gravitácia neexistuje, Zem je plochá a Antarktída uráža náš intelekt. Aj takýmto smutným veciam veria Slováci

Ich revírom je internet, ich obeťami sú naivní ľudia a ich zbraňami sú neoverené informácie z pochybných webových stránok. Konšpirátori zažívajú v dobe internetu zlaté časy, pretože nie každý vie, čo od internetu očakávať. Šíri sa po ňom množstvo klamlivých správ a jednou z najpopulárnejších teórii je "Zem je plochá". Ľudia veriaci tejto teórii sa združujú na mnohých miestach internetu a jedným z nich je aj skupina Flat Earth Slovakia.

V prvom rade chcem uviesť na pravú mieru, že rozhodne nie je správne odsudzovať niekoho na základe jeho názoru, aj keby sa dvestokrát dokázalo, že je nesprávny. Nie je však dobre, ak takýto človek presviedča ostatných na základe neoverených, klamlivých a nepotvrdených správ. A to sa, bohužiaľ, deje. No stačia dve minúty na internete a vysvitne, že je to hlúposť. Aspoň podľa "mainstreamových médií, ktoré nám samozrejme všetko zatajujú".

Samotná skupina ani nikde neprezentuje svoju teóriu, no očividne sa od plochej Zeme prešlo aj k tomu, že Zem nerotuje, že gravitácia neexistuje a že satelity sú len hoax. Globálne otepľovanie je výmysel, blíži sa doba ľadová a za všetkým sú tak nejak slobodomurári a jezuiti. Tí si vymysleli aj dinosaurov. Kochaj sa a overuj si informácie, ktoré vidíš na pochybných zdrojoch.

Medzinárodný škandál.

Prečo je to hlúposť: Akokoľvek laxne to znie, odpoveďou je zotrvačnosť. Rotácia Zeme unášala Felixov balón so sebou v rýchlosti viac než 1600 kilometrov za hodinu. Je to ako odpovedať na otázku: "Prečo lietadlá len nevzlietnu a nepočkajú vo vzduchu, kým sa Zem pod nimi pretočí?" Lebo ak by to chceli skúsiť, stále má počiatočnú rýchlosť od rotácie Zeme, čo je v priemere asi 1600 kilometrov za hodinu. Ak nesúhlasíš, postav také lietadlo a skús, či je pre teba efektívnejšie snažiť sa s lietadlom udržať na jednom mieste.

Flat Earth memes.

Prečo je to hlúposť: Osobne nepoznám nikoho, kto by tvrdil, že je Zem hruška. Takže prvý výrok vymyslený, zvyšné dve sú pravda. Z toho by sa rozhodne malo spraviť meme trestuhodnej kvality!

V podstate všetko, čo začína na "glob-", je zrejme podvod.

Prečo je to hlúposť: Globalizmus nemá s tvarom Zeme absolútne nič spoločné a autor príspevku len hlúpo preháňa.

Ale trillion v angličtine nie je to isté než trilión v slovenčine.

Prečo je to hlúposť: NASA podľa vyhlásenia skutočne financie nemá. Ale SpaceX a Boeing sa o kolonizáciu Marsu stále snažia. V skupine Flat Earth Slovakia sa však nenávidí len NASA, ktovie prečo.

Stránka s adresou flatearthscienceandbiblebodkawordpressbodkacom, to znie skutočne dôveryhodne.

Prečo je to hlúposť: Pretože je to z pochybnej a päťkorunovej stránky, ktorej autor si na hlásanie jeho pofidérnych bludov nebol ochotný ani zaplatiť desaťeurovú doménu. Vždy si overuj informácie na serióznych zdrojoch.

To je neskutočné, ako nám vlády, korporácie a zrejme aj národné múzeá klamú.

Prečo je to hlúposť: Existencia dinosaurov je známa od roku 300 nášho letopočtu. Charles Darwin prišiel o 1500 rokov neskôr.

"Osvietení" sa zišli.

Prečo je to hlúposť: Na toto sa ani nedá argumentovať. Proste je to totálna kravina. Máš pocit, že by Antarktída vyzerala ako mozog?

Pritvrdíme.

Prečo je to hlúposť: "Môžeme si to overiť reálnym pozorovaním z prírody." Tomu ver, že môžeme. Hoď čokoľvek hocikam, spadne, gravitácia. Najprv však dve veci. Ako dokazuje schopnosť čmeliaka levitovať neexistenciu gravitácie? Znamená to teda, že levituje každý jeden predmet na Zemi, len sa nám to zatajuje? Mimochodom, dolný odstavec sa zakladá na výskumoch z roku, pozor, 1918, kedy sa naozaj myslelo, že krídla čmeliaka sú príliš malé na vytvorenie letu. Odvtedy sa však zistilo, že aerodynamika neznamená len "čím viac mávaš, tým viac letíš" a dnes nie je let čmeliaka žiadnou záhadou.

"Záchody majú nainštalovanú turbínu."

Prečo je to hlúposť: Tu si ani nie som istý, na čo autor príspevku poukazuje, ale ak ide o to, že Coriolisova sila je vymyslená, nemá pravdu. V námorníctve i letectve ide o jeden z najvýznamnejších vplyvov na trajektóriu lode či lietadla.

Žiadne zakrivenie.

Prečo je to hlúposť: Pretože balkón oproti Národnej banke Slovenska vo výške možno 200 metrov vážne nie je dostatočne vysoko, aby niekto videl nejaké zakrivenie.

Traja heliocentrici a jeden geocentrik (autor i prvé tri odpovede sú vtipnými reakciami).

Prečo je to hlúposť: Pretože na niečom tak malom ako pohár vody nevypozoruješ niečo tak nevýrazné, ako zakrivenie Zeme. Ani keď letíš do Denpasaru, nech to je kdekoľvek. A ľudské telo fakt netvorí z 97% voda.

#fukknasa

Prečo je to hlúposť: Veď tie tvary sú odlišné. Teraz všetko, čo sa na niečo podobá, je len nefunkčná napodobenina?

Legitímne zdroje.

Prečo je to hlúposť: Lebo tá stránka je celá zlá. Medzi dôkazy patrí napríklad prehlásenie, že keď gravitácia dokáže udržať oceány na Zemi, nikto by z našej planéty nemal byť schopný odletieť. Inak, fakt tam je až 200 dôkazov (link).

Ale tá mapa v skutočnosti tvrdí, že Zem je guľatá.

Prečo je to hlúposť: V lietadlách sa kedysi používali takéto jednoduché mapy miesto glóbusov. Áno, na prvý pohľad si môžeš všimnúť, že to vyzerá, ako by bola Zem plochá, ale v skutočnosti sú na viacerých častiach mapy zakreslené paraboly rátajúce so zakrivením. Žiadne overovanie si dát, len zazrieť prvú kravinu podporujúcu bizarnú teóriu a okamžite ju zavesiť na internet pre ďalšie stovky ľudí.