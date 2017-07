Zavolaj si odvoz, miesto auta však príde súkromné lietadlo. Aplikáciu môžeš využiť aj pri ceste na dovolenku

UBER na Slovensku spustil doslova revolúciu, čo sa týka odvozov a rýchlej cestnej prepravy. Nemusí to však ostať len pri autách, podobným princípom sa totiž môžeš vybrať aj na dovolenku či rýchly výlet. A to rovno lietadlom. Aj keď systém funguje trošku odlišne a cestou sa naberá viacero ľudí, v podstate si dokážeš naplánovať vlastnú trasu cez mobil a pokiaľ sa nájde niekto ďalší, ktorý s tebou precestuje aspoň nejaký úsek a pilot zákazku prijme, môžeš sa tešiť na cestu v oblakoch. Poväčšine však cestujúci prijímajú letový plán nastavený pilotom a niekedy ide aj o špeciálne, vopred naplánované, vyhliadkové trasy. To všetko vďaka aplikácii Wingly.

V službách firmy je už päťtisíc pilotov, ktorí spolu vykonali dokopy asi tridsaťtisíc letov so 65 000 zákazníkmi. Wingly operuje v troch tisícoch rôznych destináciach a ich lety sú za lákavo nízku cenu. Nájsť ich môžeš na ich webstránke a s pilotmi je možné sa priamo skontaktovať, čiže si môžeš naplánovať príjemný spoločný výlet. Takmer všetci piloti disponujú vlastnými lietadlami a samozrejme i pilotským oprávnením. Na Slovensku Wingly zatiaľ neoperuje, no Česi sa z ich služieb tešiť môžu a lieta sa aj z priľahlých rakúskych obcí. Jedným zo štartovacích miest je napríklad Benešov, odkiaľ sa dá cestovať napríklad do Benátok, a to za 116 eur, pričom komerčná cena býva často aj o polovicu vyššia.

Mapa ponúkaných letov.