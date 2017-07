Otrasné šarlatánske praktiky: Biorezonancia - pseudoterapia, ktorou možno oblbli aj vášho známeho 

V nasledujúcich riadkoch sa budem usilovať poskytnúť vám účinný návod, ako nespôsobiť zdravotné ťažkosti sebe alebo vášmu blízkemu. No, bohužiaľ, stále sa nájde medzi nami mnoho tých, ktorí to robia a ani si to neuvedomujú. Práve naopak, sú presvedčení o správnosti svojho konania, a to preto, že uverili klamlivým názorom ľudí, ktorí bez medicínskeho vzdelania odporúčajú tie najpochybnejšie, škodlivé a v mnohých prípadoch aj zvrátené praktiky údajne účinnej liečby najrôznejších zdravotných problémov.

Osobne mám pocit, že s postupujúcim časom podobných prípadov pribúda a nájsť samozvaného výživového poradcu, lekára či vedca je dnes záležitosť niekoľkých kliknutí myšou. Rozhodol som sa preto voči podobným praktikám bojovať. V sérii článkov s podtitulom Otrasné šarlatánske praktiky vám ukážem, prečo je viera v každú blbosť na internete zdraviu nebezpečná a čo sa stalo s tými, ktorí daným myšlienkam podľahli. Po úspechu prvého dielu o MMS si dnes povieme niečo viac o tzv. biorezonancii.

Nedávno som na internete narazil na webové stránky jedného z mnohých tzv. biorezonančných centier. Tie ponúkajú liečbu širokého spektra ochorení (alergie, paraziti, červy, gynekologické ťažkosti, ...) pomocou frekvenčnej terapie. Pacientom vsugerujú, že ich ochorenie sú schopní vyliečiť vysielaním impulzov o určitej vlnovej dĺžke, na ktoré reagujú iba bunky konkrétneho škodlivého organizmu, a to bez akéhokoľvek poškodenia zdravých buniek. Nezriedka ľuďom diagnostikujú niekoľko desiatok prítomných patogénov rôzneho druhu. Neštítia sa im pritom tvrdiť, že sú vážne, priam smrteľne chorí. Duchovná energia atómu, oberon, metatron, plazmovanie, energetické telo. To je len zlomok nezmyselných pseudoodborných termínov, ktorými sa títo šarlatáni oháňajú (povieme si o nich ďalej). Kým v prípade absolútne zdravého človeka u neho vyvolajú prinajmenšom znepokojenie, v prípade skutočne chorých ľudí, ktorí sa im zveria do rúk, ide o oddiaľovanie liečby ich pravej diagnózy, čo nezriedka môže viesť až k smrteľnému koncu.

A čo to tá biorezonancia vlastne je a ako údajne funguje? Pomôžem si parafrázovaním stanoviska Nemeckej spoločnosti pre alergológiu a klinickú imunológiu. Každá aktivita živých organizmov a ich buniek je sprevádzaná elektrickými fenoménmi. Biorezonančné prístroje majú za úlohu zachytávať elektrický šum zo živého organizmu. Pri terapii biorezonanciou je človeku vsugerované, že môže špeciálnou technikou pozitívnymi impulzmi neutralizovať negatívne elektrické impulzy spôsobené alergiami alebo inými chorobami, alergie sa tak „vymažú“. Toto tvrdenie sa nedá fyzikálne vysvetliť a je klinicky nesprávne, dôvera v neúčinnú terapiu môže ohroziť život. Napríklad v prípade alergikov, ktorí zanedbajú účinné ochranné opatrenia. Viac si o biorezonancii môžete prečítať tu.

Biorezonančných prístrojov je na trhu hneď niekoľko. Za všetky spomeňme aspoň Bicom, Mora, MitoSan či Vegatest-I a II. Na Slovensku a v Česku patria medzi najobľúbenejšie prístroje Oberon a Metatron. Na internete si môžete nájsť, napríklad, takúto charakteristiku činnosti prístroja Oberon: "Náš detekčný prístroj za 30 minút premeria 210 štruktúr ľudského tela a na každej štruktúre priemerne detekuje 50 bodov a na každom bode môže domerať 201 etalónov jednotlivých mikroorganizmov. To znamená, že detekuje 210 x 50 = 10 500 základných bodov na ľudskom tele na každom bode môže domerať ďalších 201 etalónov jednotlivých mikroorganizmov." Áno, tomuto ľudia veria.

Keď aspoň čiastočne prekonáte pocit toho, že sa vám to nesníva a čítate jednu "vedeckú" stránku za druhou, dočítate sa, napríklad, o duchovnej energii atómu. Zvlášť z jednej nájdenej definície tohto čudného pojmu dostala moja bránica poriadne zabrať:

Pre fyzikálnych fajnšmekrov dodám, že lúče gama predstavujú časť elektromagnetického spektra a sú tvorené časticami, ktoré nazývame fotóny.

Ešte stále nemáte dosť? Fajn, pretože my ešte nekončíme. Ďalším obľúbeným pojmom ľudí z oblasti biorezonancie je aj povedomie o energetickom tele. Dokážem sa zasmiať na kadečom, no len málo vecí vo mne spôsobí naozaj záchvat úprimného smiechu. Ten prišiel v momente, keď som si na internete prečítal toto:

Hoci tieto chorobné výplody môžu často pôsobiť vtipne, úsmev na tvári zamrzne vo chvíli, keď si prečítate jeden z mnohých zdokumentovaných prípadov pacientov, ktorí už dnes nie sú medzi nami, pretože uverili podobným myšlienkam. Napríklad ako rodičia 12-ročného dievčaťa z Nemecka, ktorému tri roky dozadu diagnostikovali diabetes mellitus (cukrovku) so závislosťou na inzulíne. Napriek liečbe sa u nej stále nedarilo udržať dostatočne stabilnú hladinu cukru v krvi. Mladá pacientka sa ďalšiemu ošetrovaniu údajne bránilo, preto rodičia vyhľadali liečiteľku, ktorá im po niekoľkých sedeniach oznámila, že zdravotné problémy ich dcéry sú prejavom alergie na ortuť a amalgám a odporúčila im terapiu biorezonanciou. Zároveň dodala, aby okamžite prestali s užívaním inzulínu, lebo sa neznáša s ňou nasadenými homeopatikami.

Diabetik závislý na inzulíne (I. typu) si musí viac ako ktorýkoľvek iný pacient dávať pozor na to, aby sa hladina cukru (glukózy) v krvi udržiavala v stabilných hodnotách. K tomu slúžia práve dávky inzulínu - hormónu produkovaného podžalúdkovou žľazou (pankreasom), ktorý má za úlohu znižovať hladinu cukru v krvi. U zdravého človeka je jeho syntéza a vylučovanie zabezpečené činnosťou organizmu a telo si samo určí, koľko ho v danej chvíli potrebuje. Pri diabete I. typu sú bunky pankreasu poškodené zápalom, inzulín sa netvorí a jeho dodávku si zabezpečuje pacient sám v pravidelných intervaloch. Pokiaľ má takýto pacient nedostatok inzulínu, hladina cukru v krvi sa zvýši a rozvíja sa stav tzv. hyperglykémie.

Pre hyperglykémiu sú typické tieto príznaky: poruchy videnia, slabosť, malátnosť, pocit na zvracanie, smäd, časté močenie, tráviace ťažkosti, acetónový zápach z úst, začervenanie v tvári, dehydratácia, krátkodobá strata vedomia, zrýchlené dýchanie, zvýšený pulz, nízky tlak. Takýto stav je potrebné čo najrýchlejšie korigovať podaním dostatočného množstva tekutín formou infúzií a, samozrejme, postupne doplniť inzulín. Tento postup ovláda každý erudovaný lekár.

Naša liečiteľka však vyhlásila, že ide o bežný výsledok jej terapie, odmietala do toho zatiahnuť lekárov a naďalej naliehala na rodičov, aby inzulín dcére nepodávali. Rodičia záchranku zavolali až vo chvíli, keď svoje dieťa našli v kóme. V nasledujúcich dvoch dňoch nastala u dievčaťa smrť mozgu a nenávratné zlyhanie krvného obehu. Aké to malo právne dôsledky? Nuž, liečiteľka bola pre zabitie z nedbanlivosti odsúdená na jeden rok podmienečne. To, či svoje nezmyselné teórie praktikovala naďalej aj na iných pacientoch, môžeme len hádať.

Čo dodať záverom? Verím, že som vám aspoň trochu otvoril oči a mali ste možnosť sa aspoň na chvíľu zhroziť tak ako ja. Ak poznáte niekoho vo vašom okolí, kto podobným nezmyslom naletel, odkážte ho na tento článok. Argumentačné zručnosti zástancov biorezonancie si môžete tiež pozrieť tu. Zároveň by som rád z tohto miesta vyzdvihol činnosť skupín ako sú Lovci šarlatánov. Tí o podobných témach píšu pravidelne a v boji proti šarlatánom robia skvelú prácu. Napokon, nedávno uplynul rok, čo som s jedným z ich členov absolvoval skutočne zaujímavý rozhovor. V ďalšej časti sa budeme venovať toľko diskutovanej homeopatii.

Autor je študentom všeobecného lekárstva.