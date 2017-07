Na čo treba myslieť pred cestou na vytúženú dovolenku? Prinášame ti pár rád, ktoré nie sú na škodu si prečítať

Sezóna dovolenie sa nenávratne rozbehla a ak si ten typ, ktorý odkladá nepríjemné balenie na poslednú chvílu, odporúčame ti napísať si zoznam vecí, na ktoré by si nemal zabudnúť. Nechceš predsa zažiť dovolenkový šok v podobe zabudnutého pasu na letisku, nezabalených plaviek cestou na pláž alebo prázdnej platobnej karty.

Zbal sa efektívne a úsporne, od zubnej kefky až po cestovné poistenie, aby si si dni oddychu, na ktoré sa tešíš celý rok, mohol užiť bez zbytočných problémov. Jedným takým problémom sa môže zdať aj činnosť, ktorú väčšina z nás nemá príliš v láske, no napriek tomu je našou každodennou súčasťou. Platenie.

Dnes ti banky ponúkajú širokú škálu platobných kariet, ktoré môžeš bez problémov použiť kdekoľvek vo svete. Pred cestou do neznáma si však treba dať pozor na isté veci, ktoré by ťa mohli nepríjemne zaskočiť, no keď sa na ne v predstihu pripravíš, nebude existovať najmenší problém, prečo by si si svoju vytúženú destináciu neužil.

Platobná karta ale aj hotovosť

Najideálnejšia kombinácia, ako sa vyhnúť akýmkoľvek nedorozumeniam pri platení. Rozhodne mať pri sebe platobnú kartu, na ktorú sa môžeš kdekoľvek spoľahnúť, no vybrať si aj dostatočnú hotovosť. Aj napriek pohodlnosti kreditnej karty, nie každú zmrzlinu si ňou môžeš zaplatiť.

SMS o platbách alebo mobilná aplikácia

Aby si mal stále prehľad o tom, koľko si minul a či ti ešte ostalo na poslednú večeru na terase pri pláži, aktivuj si SMSky, ktoré ti tvoj zostatok nezabudnú nikdy ohlásiť. Čo je ešte spoľahlivejšie a v dnešnej virtuálnej dobe oveľa praktickejšie, stiahni si do svojho telefónu appku mobil bankingu, v ktorej nájdeš všetky potrebné informácie k tvojmu účtu.

Denný limit

Ak by si mal zálusk na letné výpredaje v tvojej dovolenkovej destinácii alebo by si si chcel priniesť drahší suvenír, určite si nezabudni nastaviť denný limit podľa svojho gusta. To platí aj opačne, ak by si si chcel ustriehnuť svoje platenie kartou, pokojne si ho môžeš nastaviť ako správny hospodár a vyvarovať sa tak nepríjemným ranným správam o svojom nízkom zostatku na účte.

Strata karty

Snáď najnepríjemnejšia udalosť, ktorá sa ti môže stať hneď po strate batožiny alebo cestovného dokladu. Pred odchodom do zahraničia si sprav tú námahu a ulož si telefónne číslo tvojej banky, na ktoré zavoláš v prípade odcudzenia alebo straty svojej platobnej karty, aby ti ju mohli okamžite zablokovať. Vyhneš sa tak tomu, že dovolenkový suvenír si za tvoje peniaze kúpi niekto iný.

Internet-banking

Pozor na prevádzanie peňazí prostredníctvom internet-bankingu z akéhokoľvek cudzieho alebo verejne dostupného zariadenia. Platbu realizuj vždy radšej zo svojho smartfónu, notebooku a pozor na nezabezpečené wi-fi siete v kaviarňach alebo reštauráciách. Ak sa ale nedá inak, po transakcii si zmeň svoje prístupové heslo, potom môžeš ostať pokojný.

Pokiaľ si osvojíš týchto päť rád, nemal by si ostať nepríjemne zaskočený a môžeš si užívať s vyloženými nohami. Kreditka je ideálnym spoločníkom na cesty, pričom ti ponúka niečo viac, ako len platenie v obchode. Tatra banka, ako jedna z popredných slovenských bánk ti dokonca vie poskytnúť výhody, ktoré sa na leto celkom zídu a zaručí ti, že s jej limitovanou edíciou kreditnej karty budeš vedieť zaplatiť všade na svete. Či už ideš na výlet na Balatón do Maďarska alebo do Dushanbe v Tadžikistane. Príklady nezvyčajných miest, kde klienty Tatra Banky využili svoju kartu:

NUUK, KANGERLUSSUAQ, SISIMIUT - Grónsko, THIMPHU - Butan, JUAREZ - jedno z najnebezpečnejších miest v Mexiku, KOLKATA - Bengálsko/India, DUSHANBE - Tadžikistan, MAJURO - Marshallove ostrovy , APIA - Samoa, YAP - Mikronézia, PUERTO AYORA - Ekvádor, HONIARA - Solomon Islands. Takže platba kartou je často možná aj tam, kde by si to bežne nečakal.

Výhody, ktoré ti ponúka limitovaná edícia kreditnej karty Tatra banky

100 % zľava z mesačného poplatku - pri dosiahnutí mesačného objemu platieb vo výške 300 €. Ak klient zrealizuje platby v objeme 150 €, získa 50 % zľavu.

47-dňové bezúročné obdobie - ak prostriedky čerpané kartou uhradí klient v plnej výške do dátumu splatnosti, úrok za ich poskytnutie mu nebudeme účtovať.

Letný bonus 30 € - noví majitelia limitovanej edície kreditnej karty majú možnosť získať bonus 30 €. Výhodná ponuka trvá do 31. augusta 2017.

Táto limitovaná edícia kreditnej karty je venovaná Ľuborovi Králikovi, slovenskému jazykovedcovi a autorovi prvého etymologického slovníka slovenčiny. Na slovníku, ktorý prináša informácie o pôvode približne 10-tisíc slovenských výrazov, pracoval Ľubor Králik 17 rokov a minulý rok získal Cenu Nadácie Tatra banky za umenie v kategórii literatúra.

Viac informácií o výhodách limitovanej edície kreditnej karty nájdeš na stránke Tatra banky.