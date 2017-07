Tyler, the Creator spája sily s Converse a prináša do novej spolupráce svoju osobitú nápaditosť a dynamický prístup

Spolupráce raperov s atraktívnymi značkami oblečenia a tenisiek sú vždy pre fanúšikov veľkým lákadlom a v konečnom dôsledku aj príjemným spestrením. Aj preto sme veľmi radi, že vám teraz môžeme predstaviť oficiálnu spoluprácu medzi Tylerom, the Creatorom a Converse. Raper sršiaci kreativitou sa s nadšením púšťa do prvého spoločného počinu, ktorým je nový nový model tenisiek One Star. Ten bol predstavený 11. júla 2017 a jeho silueta zaujala snáď všetkých fanúšikov jednoduchej obuvi, ktorú je možné spárovať s prakticky hocičím.

Tyler je známy svojím osobitým rukopisom na všetkom, čo robí a inak tomu nie je ani v tomto prípade. Limitovaná edícia tenisiek je jedinečným dielom, dôkazom čoho je aj zvolená a jemu charakteristická svetlomodrá farba a grafika na podšívke. Na začiatku spoluprác táto limitka potešila 2100 Tylerovych fanúšikov, ktorí sa v minulom roku zúčastnili prehliadky jeho Golf Wang prehliadky. Obmedzený počet kusov One Star tenisiek je v predaju na Tylerovej webovej stránke a samozrejme aj webe Converse. Cena? 100 dolárov.

Viac informácii nájdeš na conversesk.com.