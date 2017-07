Do aukcie sa dostane Tupacov list, v ktorom vysvetľuje Madonne, prečo sa s ňou rozišiel. Stáli za tým jeho imidž aj farba pleti

Predmety z osobného vlastníctva zosnulých známych osobností majú často hodnotu desiatok tisíc dolárov a v prípade Tupaca Shakura to platí dvojnásobne. Legendárny raper zomrel po streľbe v Las Vegas ešte v roku 1996, ale len rok predtým napísal list Madonne, s ktorou chvíľu randil približne tri roky pred svojou smrťou. Tupac si v tom čase odpykával trest za mrežami a vo väzení si našiel moment na to, aby Madonne vysvetlil, prečo sa s ňou musel rozísť a ako ich vzťah a rozchod vnímal on.

Madonne napísal, že ak by ju ľudia videli s černochom, nijak by to neovplyvnilo jej kariéru a ak by to aj niečo znamenalo, vzťah by Madonnu vykresľoval ako otvorenejšiu a vzrušujúcejšiu. Na druhej strane, Tupac vnímal, že svoju kariéru vybudoval na rozdielnych princípoch a práve kvôli svojmu predchádzajúcemu imidžu by vzťahom s Madonnou sklamal polovicu svojich fanúšikov, ktorí mu umožnili dostať sa tam, kde sa vtedy nachádzal. Speváčke odkázal, že ju nikdy nechcel zraniť a aj keď sa na margo listu doteraz nevyjadrila, v roku 2015 sa rozrozprávala o ich spoločnom vzťahu a o tom, ako z nej spravil odvážnejšiu ženu vďaka prostrediu, v ktorom sa s ním pohybovala. List sa teraz dostane do aukcie spoločnosti Gotta Have Rock and Roll a portálu TMZ sa ho podarilo zdokumentovať, takže ak vieš po anglicky, pokojne si z neho môžeš niekoľko častí prečítať na tomto odkaze.

Tupac explains why he broke up with Madonna in 1995 love letter: https://t.co/mhE7etVrf9 pic.twitter.com/q1o9XFVJZ8 — VICE (@VICE) 8. července 2017