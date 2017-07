Čína podporuje obnoviteľnú energiu po svojom. Toto je najroztomilejšia solárna farma na svete

Slovensko zažilo menší boom solárnych panelov už pred pár rokmi, kedy ešte bolo možné získať tie slávne dotácie a v konečnom dôsledku išlo len o bezduchý biznis. Inde vo svete sú však solárne panely považované za veľmi zásadné riešenie, ktoré podporuje obnoviteľnú energiu, čím pochopiteľne šetrí vyčerpateľné zdroje. To si našťastie veľmi dobre uvedomujú napríklad v Číne, kde v rámci rozvojového programu OSN vznikol zaujímavý projekt s možno nie úplne vidieľnou, no predsa hlbokou myšlienkou. Solárne panely totiž spoločnosť poskladala do tvaru obrovskej pandy, ktorú je dokonca možné vidieť aj z lietadla a prakticky ide o taký ich podpis, keďže firma nesie názov Panda Green Energy.

Jej cieľom je v prvom rade pomôcť našej planéte a v tom druhom vzbudiť záujem o túto problematiku aj v tých najmladších jedincoch, ktorí by rovnako mali myslieť na to, že o životné prostredie sa musíme zaujímať. Panda je zároveň národným symbolom Číny. Čierne časti pozostávajú z monokryštalických kremíkových solárnych článkov a tie zvyšné sú tvorené tenkými filmovými solárnymi článkami. Tento projekt vybudovaný neďaleko mesta Datong by mal ušetriť viac ako 1000 miliónov ton uhlia a emisie uhlíka sa podľa portálu Inhabitat majú znížiť o skoro 3 milióny ton. V samotnej elektrárni je zriadené aj centrum, kam sa budú chodiť školáci učiť o dôležitosti a výhodách solárnej energie.