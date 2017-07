 Takto to dopadne, keď najluxusnejšia reštaurácia na Slovensku naskočí na módnu vlnu street foodu

Fou Zoo podľa vlastných slov prekáža, že je vnímaná ako „reštaurácia, kde vám pod 100 € ani neotvoria dvere“. Vyvrátiť sa to rozhodla tým, že vám každú nedeľu ponúka tzv. „street foodové menu“ za 49 € pre dve osoby.

Čo sa ceny týka, na tunajšie pomery je to skutočne lákavá ponuka pre niekoho, kto si doteraz obed vo Fou Zoo nemohol dovoliť, no občas predsa len vezme svojho blízkeho do reštaurácie na obed alebo večeru za 15 € za jedlo a 10 za pitie a dezert na hlavu.

Prečo ale street food? Nebude práve v tom nejaký háčik a skutočný dôvod, prečo to zrazu stojí menej? V podniku, v ktorom jediné hlavné jedlo s pitím vyjde bežne na dvojnásobok?

Nuž, ako sa dozviete nižšie, háčik v tom naozaj trochu je, no ak vás veľmi trápia tie peniaze, upokojte sa. Nové street foodové menu Fou Zoo za 49 € zasýti aj napojí dvoch ľudí viac než výdatne.

No a týmto by sme mohli tému financií uzavrieť a odteraz sa venovať už iba jedlu a chutiam, čo poviete?

Takže ten street food. Nemusíte čakať, že odteraz každú nedeľu vstúpite do dverí na Ševčenkovej a miesto luxusnej reštaurácie vás privíta atmosféra bangkockej ulice plnej „hawker“ stánkov s jedlom pre obyčajných ľudí.

Street food v prípade Fou Zoo znamená hrubý koncept prítomný v siedmich jedlách ovplyvnených ázijskou pouličnou gastronómiou, pri ktorých však zároveň spoľahlivo rozoznáte kreatívny vklad šéfkuchára Michala Konráda. Čiže nie, nedostanete autentické pad thai, laksu ani kottu roti, aké si pamätáte z dovolenky.

Najviac „hlavným“ jedlom z toho všetkého je kuracie Katsu, šťavnaté mäso zo stehna opražené v panko strúhanke, s obyčajnou jazmínovou ryžou a marhuľami nakladanými v anízovom sirupe. Chápete? Jedlo, ktoré je ázijský street food a zároveň slovenská nedeľná klasika, teda kurací rezeň s ryžou. Mäso je dobrým spôsobom mastné, akurát udusené bohatou dávkou vlastnej šťavy vnútri jemného vypraženého cestíčka, ktoré si na seba chuťovo nestrháva veľa pozornosti, ako tomu inokedy často býva.

Nakladané marhule k tomu (hrozne som chcel napísať „kompót“, ale vy ľudia ste hrozní, hneď by ste to zobrali doslovne:) vám urobia predstavu o tunajšom prístupe k ochucovaniu. Nemusíte sa báť príkrej chute anízu, zacítite ho skôr intuitívne. Pri jazmínovej ryži zase pochopíte, že ak niečo nepotrebuje za každú cenu ozvláštniť, tak to tu pokojne vedia nechať skrátka tak, samé o sebe.

Upokojení „nedeľným kuraťom s kompótom“ môžete prejsť na chrumkavého kalamára s majonézou so zeleným čili. Mimochodom, do tej si pokojne namočte už to kuracie Katsu, pretože vás to aj tak bude lákať a je to street food, takže môžete. Čo sa kalamára týka, opäť vás zatiaľ neprekvapí žiadna nečakaná chuť, no ak ho fakt obľubujete, určite oceníte, o koľko kalamárovejšie sa prejaví v ústach jeho dojazd za výrazne pikantnou a kyslastou čili majonézou.

Obe jedlá môžete zajedať originálnym šalátom z manga nakrájaného na tenké rezance. Bude sa vám zdať, že je v tom ešte niečo, zeler alebo dajaká iná zelenina, no naozaj je to iba mango, ktorého sladkosť je mierne potlačená thajskou bazalkou, korianderom a čili, s drvenými arašidmi pre ešte väčšiu chrumkavosť.

Druhým „šalátom“ v menu sú kúsky avokáda s nadrobno nakrájanými japonskými fermentovanými slivkami umeboši, zaliate tekvicovým olejom a bielou sójovou omáčkou. Všetky zvyšné ingrediencie v podstate nechávajú vyniknúť prirodzenej chuti avokáda, ktoré mi v takomto zložení chutilo ešte viac než v rámci nigiri sushi, ktoré som tu jedol predtým.

Obmieňajúcou sa položkou streetfoodového menu je sushi rolka. Pri ochutnávke sme mali šťastie na avokádovú so špargľou v tempure, netradične obalenú okrem ryže aj zemiakovými čipsíkmi s cibuľovým čatní na vrchu. Podobne ako v najlepších zahraničných sushi podnikoch, aj táto kreácia bola vytvorená, aby ste si ju bez namáčania do sójovky vychutnali tak, ako vám ju pripravil kuchár.

Ak máte pocit, že vám stále chýba dačo fakt prémiové, uspokoja vás guličky takoyaki. Mimochodom, najviac street food z toho všetkého, vynájdené pouličným predavačom jedla Tomekichi Endom v roku 1935. Tie pôvodné boli vajíčkovým cestíčkom obalené mäso z chobotnice, tunajšia verzia obsahuje smotanou zjemnené foie gras. Čiže áno, najväčší street food je vo Fou Zoo zároveň najluxusnejší „fine dining“.

Celé je to vlastne taká hra:

Fou Zoo: „Urobíme street food!“

Taktiež Fou Zoo: „Ale veď sme Fou Zoo.“

Fou Zoo: „Takže vravíš, že dokážeme všetko, len nie street food?“

Taktiež Fou Zoo, vyhŕňajúc si rukávy: „Podrž mi gyokuro.“

Jediným jedlom, ktoré si určite nechajte na koniec, je koláčik z pandanového cesta napitého karamelovou omáčkou, plný malinových jadierok. De facto ovocná bublanina.

Na pitie k tomu všetkému inak dostanete špeciálny čaj gyokuro s kúskami jahôd a marakujovým pyré, s ľahučkou chuťou, no charakteristickými zelenými grádmi. Ako starter nám pred menu doniesli kalíštek s výdatnou miso polievkou ochutenou čili olejom.

Toto menu ocenia ľudia, ktorí nepotrebujú žiadne pompézne chute na to, aby sa cítili dostatočne uspokojení. Viac než ohúrenie šokujúcimi novými kombináciami zažijete čistejší a intenzívnejší level toho, čo poznáte. Ako so všetkým vo Fou Zoo, tak trochu riskujete, že si pokazíte budúce zážitky s rovnakým jedlom v menej kvalitných reštauráciách. No za 25 € na hlavu sa môžete pokojne vrátiť sem.

Rozumiem marketingovým poryvom, ktoré vymysleli zastrešenie tohto menu pojmom „street food“ a nehovorím, že s ním aspoň z polovice nesúhlasím. Ak by som ho mal nazvať stručne ja, použijem výraz „nedeľný obed vo Fou Zoo“. Ale chápem, že v tom nie je žiadne moderné „buzz word“ ani „search engine“ potenciál :)

tldr zhrnutie: Street foodové menu Fou Zoo ponúka dvojitú porciu jedál, ktoré sú rovnako ovplyvnené ázijským street foodom ako tradičnými slovenskými nedeľnými obedmi. S tým, že si celý tento „ľudový fusion“ predstavte s typickou kvalitou Fou Zoo. Za polovičnú cenu.

Tento článok nebol sponzorovaný, ide o subjektívnu recenziu autora, ktorého sme vyslali na ochutnávku organizovanú podnikom.

Peknučké fotografie do článku poskytlo Fou Zoo, pretože svetelné podmienky počas ochutnávky nepriali foteniu na mobilný telefón. Ale ak chcete veľmi vedieť, ako to vyzerá na neprofesionálnej fotografii, tak takto: