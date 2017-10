Neuveriteľných 7500 ľudí čakalo v rade pred tokijskou predajňou so spoločnou kolekciou Supreme s Louis Vuitton

Iba deň vopred ohlásil streetwearový gigant Supreme osem miest z celého sveta, v ktorých sa v posledný júnový deň začala predávať najočakávanejšia kolekcia prebiehajúceho roka v spolupráci s Louis Vuitton. Medzi pop-up predajňami nemohlo samozrejme chýbať ani Tokio, pretože práve japonský fanúšikovia patria medzi tých najväčších milovníkov skateboardovej značky. To potvrdili i dnes na samotnej akcii, kedy ich už cez noc čakali v rade pred predajňou celé stovky. Rada pokračovala ďalej a presiahla neuveriteľných 7500 ľudí čakajúcich iba na svoj vysnený kúsok. O tento pohľad sa podelil na svojom oficiálnom instagrame aj kreatívny riaditeľ módneho dómu Louis Vuitton, Kim Jones.

Príspevok, ktorý zdieľa mrkimjones (@mrkimjones), Jún 29, 2017 o 10:26 PDT

Untitled from Weltedboots on Vimeo.

Zle na tom nebolo napríklad ani Los Angeles a ostatné destinácie

Dlhoročných fanúšikov určite nepotešili cenovky, o ktoré sa postaral Louis Vuitton, avšak to rozhodne neprekáža špekulantom z celého sveta, aby tieto kúsky predávali na rozličných aukciách za tisíce až desaťtisíce €. Najväčším lákadlom boli bez pochýb obľúbené box logo mikiny a tričká, ktorých hodnota razom stúpla o viac ako 200 %. A to sa zatiaľ na internete neobjavili kufríky a ostatná väčšia batožina, ktorej samotná predajná cena bola nastavená až na päťciferné sumy.

Cena za toto tričko začína na rovných 1000 €

Mikina je ešte niekoľkonásobne drahšia

I napriek limitom kupujúcich si nedokážeme pomyslieť v čo dúfal taký stý alebo dvojstý zákazník, nieto tisíci a vonkoncom nie tí ostatní za ním. Radi by sme verili, že si všetci prišli na svoje, i keď je to až príliš absurdné tvrdenie. Supreme už tradične zase raz poplietlo hlavu tisícom ľudí po celom svete a všetko to ešte len začne, keď po čase tieto unikátne kúsky ešte naberú na hodnote.