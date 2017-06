Aké sú požiadavky H16, Veca, Smacka či Marpa na festivaloch? Niektorí si potrpia na vodke, Redbulle a jedle, iní preferujú kvalitnú slivovicu

Každého zvedavého fanúšika slovenského rapu určite zaujíma, ako vyzerá život na druhej strane stageu. Aj preto sme sa rozhodli vytvoriť videoseriál s názvom Refresher Backstage, v ktorom pravidelne mapujeme práve túto inak neprístupnú zónu. Interpretov sme sa samozrejme pýtali aj na to, ako by mal vyzerať ich catering a mnohí už boli ochotní nám túto informáciu poskytnúť. Dnes však Vec na svojom Twitteri zverejnil snímku, na ktorej je vidieť presne to, čo si obľúbení českí aj slovenskí raperi prajú na svojom stole počas festivalu Votvírak.

Tím okolo Speezyho si napríklad potrpí na aspoň priemernej značke vodky, chalani z Nerieš obľubujú Jägermeister a snáď najviac prekvapil Vec, od ktorého sme skôr čakali nejaké to kvalitné víno. Opak je pravdou a otec slovenského rapu presedlal na kvalitnú slivovicu, čo samozrejme oceňujeme. Nižšie už nájdete aj všetkých ostatných účastníkov festivalu a môžete tak posúdiť, či je váš obľúbený raper náročný alebo naopak skromný. Aj keď samozrejme, ide o štandardnú záležitosť a v porovnaní s ktorýmkoľvek zahraničným interpretom sú tí naši raperi podstatne inde.