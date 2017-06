Muž mal v krku zaseknutých 17 ihiel. Riziko tridsaťročneho požívania heroínu sa prejavilo aj na jeho zdravotnom stave

Nebezpečenstvo požívania vnútrožilových drog je veľmi známe. Často sa hovorí o infekciách či samotných hrozbách užívaných drog, no na internet sa vyrútili obrázky ďalšieho nebezpečenstva. Neznámy užívateľ totiž na sociálnej sieti Reddit zdieľal sériu fotografií od anonymného doktora. Pomocou röntgenového žiarenia lekár vyšetril istého pacienta, ktorý sa došiel sťažovať na pneumóniu. Jeho stav sa posledné dni výrazne zhoršil, no to, čo lekári uvideli, ich naozaj zaskočilo. Muž mal totiž v krku zapichunté desiatky odlomených ihiel zo striekačiek. Tie používal na vpichovanie si heroínu. Doktor predpokladá, že krátko po vpichnutí pacient odpadával a ihly sa jednoducho rozlamovali.

Podľa niektorých odhadov sa najstaršie z ihiel mohli v mužovi nachádzať až tridsať rokov. Celkovo je na zábere identifikovateľných až sedemnásť odlomených hrotov. Podľa expertov sa asi pätine požívateľov heroínu už prihodil nepríjemný zážitok s odlomenou ihlou. Sedemnásť je však úplne iný level.

