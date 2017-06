Bratislavský Aupark v roku 2001 zmenil pravidlá hry. Podarí sa to teraz stanici Nivy?

Každé významné obchodné centrum sa snaží priniesť na scénu niečo nové. V Bratislave ich už značný počet máme, no len niektoré patria medzi tie najobľúbenejšie. Polus či Avion zaostávajú na plnej čiare. Sčasti to je tým, že sú mimo centra, no ďalším dôvodom je fakt, že sú jednoducho nudné. Eurovea sa pýši nábrežím, Aupark polohou na kraji prvého verejného parku Strednej Európy a niekoľkými neobvyklými značkami, Central je zasa pohotový, rýchly a fresh. Stanica Nivy, ktorej sa dočkáme už o niekoľko rokov, sa však javí ako nový gamechanger.

Práve Aupark môže byť nápovedou k tomu, že developer tohto projektu to s obchodnými centrami naozaj vie. Napokon, práve HB Reavis ho postavili už v roku 2001. Dnes má až 58-tisíc m² a úspechu značne prispela aj druhá fáza a neskôr i prístavba zrealizovaná v roku 2007. Aj napriek veku obchodného centra Aupark stále žije moderným svetom. S neustále pribúdajúcimi novými značkami je tak aj dnes vyhľadávaným miestom všetkých generácií. Pútavou súčasťou komplexu je aj Aupark Tower, 96 metrová veža s 22 podlažiami hneď vedľa Sadu Janka Kráľa. Niečo podobné bude aj súčasťou Stanice Nivy. 125 metrov vysoká Nivy Tower sa stane jednou z najvyšších slovenských budov. Na jej vrchole môžeme očakávať prvotriednu rooftop reštauráciu s terasou a dych berúcim výhľadom na celú Bratislavu.

Poďme sa ale pozrieť na to, čo Stanica Nivy ponúkne. Unikátne a pohodlné spojenie nákupov, medzinárodného dopravného terminálu a relaxu. Práve relax bude reprezentovať rozsiahla zelená strecha, budúca mestská oáza začínajúca novú éru bratislavského centra. Na strešnej záhrade sa tak všetci stretneme napríklad na pikniku, grilovačke alebo na skupinovom work-oute či joge.

Veľa obyvateľov pochopiteľne zaujíma aj samotná autobusová stanica a jej riešenie. Tá sa bude nachádzať pod zemou a všetky dôležité služby budú umiestnené čo najbližšie k nej. Stanica Nivy totiž okrem iného vsádza aj na pohotovosť, prehľadnosť a prirodzený inštinkt orientovania sa v nákupnom centre.

Asi najlepším dostupným príkladom, ktorý tento koncept zvláda na jednotku, je moderné obchodné centrum Nový Smíchov na pražskom Anděli. Je ti jasné, že ak si si nekúpil vhodné tričko v jednom rohu nákupného centra, nemá zmysel hľadať na inom konci, pretože narazíš len na jedlo, topánky či kozmetiku. Podobným štýlom bude ladená aj Stanica Nivy. Obchody s oblečením budú ležať pri sebe. Banky a služby taktiež. Výnimkou nebudú ani obchody s kozmetikou či technikou. Samozrejme sa môžeme tešiť aj na poriadnu diverzitu značiek, dočkáme sa lowcostu i prestíže. Pre každého niečo a najmä prakticky.

Nákupné centrum sa však stále snaží ťažiť z významného prestupného bodu. Bankomat či pošta budú ležať blízko samotnej autobusovej stanice, aby si si stihol svoje veci vybaviť aj v najväčšom zhone. Po ruke budú samozrejme aj potraviny či fastfood. High-end prevádzky však budú rafinovane umiestnené na vyšších podlažiach, kde nájdeš aj tržnicu s čerstvou ponukou domácich, ale aj exotických surovín. Konečne nájdeš všetky suroviny napríklad na pho-bo na jednom mieste. Koniec zmätenému pobehovaniu po obchodoch.

Tešíš sa tak veľmi ako my?