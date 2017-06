Slovenská polícia sa môže pochváliť ďalším bravúrnym riešením situácie. Mladej vodičke namiesto pokuty za rýchlosť pomohli dostať sa do nemocnice

Už pred pár týždňami sme vám priniesli článok o tom, ako slovenská polícia veľmi správne zareagovala pri zastavení vodiča, ktorý síce značne prekročil rýchlosť, no v aute viezol svoju tehotnú ženu. Tá bola len tesne pred pôrodom, a tak policajti spravili presne to, čo sa od nich očakávalo. Nasadli do auta a vodičovi pomohli bezpečne a rýchlo dopraviť posádku až pred dvere nemocnice. Dnes tu máme ďalší podobný prípad a našťastie opäť so štastným koncom. Trnavskí policajti vykonávajúci dohľad nad cestnou premávkou v obci Drahovce dnes krátko pred obedom namerali ženu rútiacu sa rýchlosťou 105 km/h na päťdesiatke.

Muži zákona pochopiteľne vodičku ihneď zastavili. Tá im však vysvetlila, že v aute vezie 21-ročnú tehotnú kamarátku, ktorá okamžite potrebuje lekársku pomoc, a tak radšej riskovala vysokú pokutu. Aj v tomto prípade však policajti vyhodnotili a následne vyriešili situáciu tým najvhodnejším spôsobom. Ženám zabezpečili asistenciu až do nemocnice, kde si následne počkali na verdikt doktora, ktorý konštatoval, že zdravotný stav spolujazdkyne si skutočne vyžadoval okamžitú hospitalizáciu. Aj keď si teraz možno poviete, že je to ich psia povinnosť, tak samozrejme súhlasíme, no zároveň sme názoru, že všetko dobré a pozitívne je treba chváliť.