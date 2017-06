Marián Hossa si v nasledujúcej sezóne hokej nezahrá. Bránia mu zdravotné problémy, ktoré sa snaží liečiť už niekoľko rokov

Marián Hossa je dlhé roky posilou Chicaga Blackhawks, s ktorým sa mu už neraz podarilo siahnuť si aj na Stanleyho pohár. Náš reprezentant a jeden z najlepších hráčov slovenskej histórie podpísal s Hawks v roku 2009 veľmi atraktívnu až 12 ročnú zmluvu a teraz, po dvoch tretinách sa situácia komplikuje a zrazu sa okolo jeho kariéry a ďalšieho pôsobenia ako aktívneho hráča vynára množstvo otázok. Dnes totiž vedenie tímu zverejnilo vyjadrenie o tom, že Marián Hossa si s určitosťou v nasledujúcej sezóne 2017/2018 hokej v NHL nezahrá.

Podľa jeho následného vlastného vyjadrenia v priebehu posledných pár rokov pod dohľadom doktorov podstupoval liečbu kožného ochorenia, ktorú sa však rozhodol dlho držať v tajnosti. V dôsledku vedľajších účinkov spojených s liečbou momentálne nie je možné, aby hral hokej. Sám pochopiteľne trvdí, že je to pre neho obrovské sklamanie, no je nevyhnutné brať ohľad na zdravotný stav aj prípradné následky, ktoré by mohli ovplyvniť zvyšok jeho života. S ohľadom na súkromie a súkromie jeho rodiny situáciu ďalej nechcel komentovať, čo snáď každý fanúšik pochopí. Hossovi držíme palce, aby sa čo najrýchlejšie dal do poriadku. Zatiaľ sa predpokladá, že ho tím zaradí na zoznam dlhodobo zranených hráčov a potom sa uvidí.