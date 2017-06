Zlepši svoju pamäť, pozornosť a matematické zručnosti. Vďaka týmto desiatim aplikáciám na tréning mozgu to hravo zvládneš 

Mobilné telefóny sú naším záchrancom v nejednej nudnej situácii. Či už sedíme v čakárni, máme pred sebou dlhú cestu, alebo len nevieme čo robiť, hry v smartfóne vyriešia všetky problémy. A hoci vedci predpokladajú, že akčné počítačové hry rozvíjajú rôzne neurokognitívne schopnosti, týchto desať aplikácií to má za primárny cieľ. Ponúkajú širokú škálu minihier, s ktorými vytrénuješ svoju pamäť, rozhodovanie, pozornosť, logiku, reakcie, čítanie a rýchlosť výpočtov. Postupom času pocítiš výsledky a benefity nielen v učení, ale aj v bežnom živote.

Lumosity

Jedna z najpopulárnejších aplikácií na tréning mozgu je dostupná pre iOS a Android zariadenia. Umožňuje aj prístup cez webový prehliadač. Pomocou minihier rozdelených do kategórií rozvíja rýchlosť reakcií, pamäť, pozornosť, flexibilitu a riešenie problémov. Vyžaduje internet a prihlásenie kvôli zaznamenávaniu tvojich výsledkov a progresu. Môžeš si zahrať aj minihry na rozvoj slovnej zásoby, avšak ak neovládaš angličtinu na pokročilej úrovni, túto možnosť si veľmi neužiješ. Free verzia ti zabezpečí vybrané 3 hry denne, s predplatným ich môžeš hrať všetky neobmedzene.

Peak

Aj Peak je dostupná pre obe platformy (iOS, Android). Vďaka spojeniu vedy a herných prvkov si vychutnáš hry na precvičenie pamäte, pozornosti, mentálnej kondície a riešenia problémov. Na tréning ťa bude motivovať rôznymi cieľmi či štatistikami o tvojej výkonnosti. Podobne ako Lumosity ponúka pre bezplatných užívateľov obmedzený počet hier a pre predplatiteľov prístup ku všetkým hrám a vylepšené štatistiky.

Elevate

Elevate je vynikajúca aplikácia pre rozvoj zručností využiteľných v bežnom živote. Nájdeš ju v App Store aj Play Store. Taktiež využíva obmedzený prístup k 3 hrám denne, predplatiteľom pridá okrem hier aj štatistiky. Okrem motivácie na tréning ti párkrát do týždňa oznámi, kde si robil chyby a vysvetlí, ako sa ich zbaviť. Nevýhodou appky Elevate je nutnosť ovládať aspoň základy angličtiny, ak teda nechceš hrať len matematické hry. Ak angličtinu ovládaš a chceš sa zlepšiť v písaní, čítaní, počúvaní, rozprávaní a matematike, Elevate je skvelý kandidát.

NeuroNation

NeuroNation je zdarma pre iOS aj Android, no v obmedzenom režime. Na odomknutie rozšíreného obsahu si budeš musieť priplatiť. Po rýchlom úvodnom teste NeuroNation vyhodnotí tvoje schopnosti a pripraví ti cvičenia na tréning. Oprášiš svoju pamäť, vnímanie a počítanie. Pomôže ti aj hrami na rast všeobecnej inteligencie.

Fit Brains Trainer

Táto komplexná appka, ktorú stiahneš v App Store aj Play Store, splní požiadavky aj náročného hráča. Vo viac ako 360 hrách skvalitní pamäť, koncentráciu, vizualizáciu, riešenie problémov a iné mentálne zručnosti. Fit Brains Trainer zaznamenáva progres a na základe výsledkov dosiahnutých v hrách vyhodnotí, ktorá obtiažnosť a hra je pre teba najvhodnejšia.

CogniFit Brain Fitness

Ďalšia z aplikácií navrhnutých vedcami, s hernými prvkami na rozvoj neurokognitívnych zručností. Kedysi prístupná iba pre iOS, no už ju nájdete aj na Play Store. Po prihlásení a vyhodnotení úrovne schopností sa môžeš pustiť do tréningu pamäte, sústredenia či pozornosti. Ak máš chuť, využiješ personalizovaný plán a ak nie, zahráš si iba hru, ktorá sa ti páči. Skvelou funkciou je vyzývanie kamarátov do boja o Neurony, hernú menu zakúpiteľnú cez in-app nákupy. Neurony získaš aj za hranie.

BrainHQ

Aplikáciu od Posit Science si užijú len majitelia smartfónov s jabĺčkom. BrainHQ nie je dostupné pre Android, no podobne ako ďalšie appky z nášho zoznamu ti umožní pomocou minihier a puzzle-hier zlepšiť pamäť a logické myslenie. Adaptívna náročnosť ti spestrí tradičné hry ako rozpoznanie vzoru, alebo hry na sociálne zručnosti – zapamätanie tváre a mena. Predplatitelia majú opäť viac možností než tí bežní.

Happify

Happify je pomerne netradičná aplikácia, pretože na rozdiel od zvyšku nášho zoznamu neponúka klasický tréning mozgu. Happify kladie dôraz na emočnú inteligenciu a chce, aby sme si vďaka nej vybudovali pozitívny prístup k životu. To dosiahne skrz minihry, kvízy a meditačné cvičenia. Ako inak, predplatiteľom ponúka rôzne výhody. Beží na oboch platformách (iOS, Android).

Memorado

Ďalší experti v oblasti neurovedy dali hlavy dokopy a vymysleli Memorado. Pozostáva z hier náročných pre krátkodobú pamäť a kognitívnu kontrolu. Po zadaní cieľov a vybratí zručností, ktoré máš záujem zlepšovať, ťa čaká posudzovací test a následné vyhodnotenie výsledkov. Potom je už len na tebe, koľko venuješ svojmu tréningovému plánu. Premium užívatelia sa dočkajú benefitov (iOS, Android).

Eidetic

Vďaka technike, ktorú ťa naučí Eidetic si s úplnou ľahkosťou zapamätáš hocičo od telefónneho čísla až po zaujímavé fakty. Od bežných logických hier sa odlišuje práve touto technikou. Notifikácie ti pripomenú čas tréningu, ak by si náhodou zabudol. V prípade, že máš ambíciu zlepšiť dlhodobú pamäť a vlastníš zariadenie s iOS, Eidetic je pre teba must-have.

Ktorá aplikácia sa ti páči najviac? zobraziť výsledkyskryť výsledky Lumosity Peak Elevate NeuroNation BrainHQ CogniFit Brain Fitness Fit Brains Trainer Happify Memorado Eidetic Lumosity 13 hlasov Peak 2 hlasy Elevate 2 hlasy NeuroNation 5 hlasov BrainHQ 1 hlas CogniFit Brain Fitness 3 hlasy Fit Brains Trainer 9 hlasov Happify 3 hlasy Memorado 5 hlasov Eidetic 6 hlasov