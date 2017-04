 eSports budú súčasťou druhej najväčšej športovej udalosti planéty. Majú ambíciu prebojovať sa aj na olympijské hry

Za posledných pár rokov sa fenomén elektronických športov dostal do všetkých kútov sveta a zasiahol neuveriteľné množstvo hlavne mladých ľudí. Samotná komunita je natoľko veľká, že už niekoľko rokov dozadu malo pre tých najpovolanejších význam začať organizovať množstvo udalostí a turnajov v hraní hier, kde sa až doteraz stretáva nespočentné množstvo fanúšikov. Samozrejme je v tomto biznise aj množstvo peňazí, pričom aktuálna hodnota trhu sa odhaduje na približne 450 miliónov dolárov a do konca roka 2019 by sa mala zvýšiť ešte viac než dvojnásobne. No a ak by vás zaujímalo, koľko približne ľudí na trhu elektronických športov participuje, tak do konca aktuálneho roka by to malo byť približne 200 miliónov.

Za najväčších priekopníkov eSports sa považujú najmä obyvatelia Číny, ktorí ho už mimochodom klasifikovali za jeden z národných športov a zároveň sa im podarilo integrovať ho aj do školstva a vytvoriť prvú vysokú školu, kde je možné získať titul v odbore hrania počítačových hier. Aby toho nebolo málo, teraz prichádzajú aj s ďalšou novinkou. Ázijská olympijská rada sa totiž zhodla, že by sa hranie hier mohlo dostať aj na druhú najväčšiu športovú udalosť planéty s názvom Asian Games, ktoré fungujú na princípe dobre známych Olympijských hier. V roku 2022 teda budú o medaile spoločne s cyklistami, atlétmi, futbalistami či zástupcami bojových šporotov bojovať aj tí, ktorým stačí klávesnica a myš a ich výkony sa merajú tak trochu iným spôsobom. Všetko teda nasvedčuje tomu, že eSports majú potenciál dostať sa aj na tú najväčšiu ostro sledovanú olympiádu a zaradiť sa tak medzi klasické fyzicky náročné športy. O váš názor na túto skutočnosť sa s nami nezabudnite podeliť v ankete nižšie.

