Poznáš skutočný význam zapeklitých slov zo slovenčiny? Niektoré si možno v živote nepočul a tie ďalšie ti aj tak dajú zabrať (Kvíz)

Slovenčina obsahuje tisíce a tisíce slov. Niektoré nám pomaly zanikajú a ďalšie sa zase do slovenského jazyka každým dňom pridávajú, ale ak sa poobzeráme za jadro našej slovnej zásoby, potom môžeme mať dosť veľký problém s pochopením významu každého slova. Pripravili sme si preto menší kvíz zameraný na slová, ktoré si možno ešte nikdy v živote nepočul, alebo si ich aj počul, ale netušíš, čo by mohli znamenať, a tak sa vydaj na lingvistické dobrodružstvo, pri ktorom nebude núdza o frustráciu a zúfalstvo, pretože sme významy všetkých slov pred kvízom nepoznali ani my. Ak sa ti ale podarí aspoň čiastočne uspieť, potom sa môžeš pochváliť svojim kamarátom a ešte ich aj priučiť nejakým novým slovám, ktoré sa im v bežnom živote určite (ne)zídu.

Zapeklité slová 2 Otázka 1 / 15 0 % hotovo Ktoré vysvetlenie slova je pravdivé? Vzpružiť sa Rozmazať Vysvetliť Ktoré vysvetlenie slova je pravdivé? Ulica Žena Skriňa Ktoré vysvetlenie slova je pravdivé? Starostlivosť o blaho iných Lakomosť Výstup do veľkých výšok Ktoré vysvetlenie slova je pravdivé? Kričať Debatovať Smiať sa Ktoré vysvetlenie slova je pravdivé? Malé deti Darebáci Skúsené ženy Ktoré vysvetlenie slova je pravdivé? Pospájaný z rôznorodých smerov Osvietený slnečným svetlom Uponáhľaný Ktoré vysvetlenie slova je pravdivé? Ženský odev Pružná látka Jav v počasí Ktoré vysvetlenie slova je pravdivé? Pneumatika Čiapka Slovenské jedlo Ktoré vysvetlenie slova je pravdivé? Hriadeľ Plech na pečenie Skrutkovač Ktoré vysvetlenie slova je pravdivé? Ženský jav Spojitý prípad Oddeľovanie Ktoré vysvetlenie slova je pravdivé? Vychvaľovať sa Zmenšiť sa Napučať Ktoré vysvetlenie slova je pravdivé? Zmäkčiť Znížiť Zväčšiť Ktoré vysvetlenie slova je pravdivé? Klamať Hospodáriť Učiť Ktoré vysvetlenie slova je pravdivé? Gazdiná Prostitútka Úradníčka Ktoré vysvetlenie slova je pravdivé? Zástupca župana Roľník Džbán Najprv musíš odpovedať na otázku Ďalšia otázka Predošlá otázka Kvíz dokončený! Výsledok %

úspešnosť správnych

odpovedí nesprávnych

odpovedí Zdielať výsledok na Facebook Opakovať kvíz Ako si odpovedal na jednotlivé otázky? 1. Ktoré vysvetlenie slova je pravdivé? TVOJA ODPOVEĎ SPRÁVNA ODPOVEĎ Vzpružiť sa Správne! Nesprávne! 2. Ktoré vysvetlenie slova je pravdivé? TVOJA ODPOVEĎ SPRÁVNA ODPOVEĎ Skriňa Správne! Nesprávne! 3. Ktoré vysvetlenie slova je pravdivé? TVOJA ODPOVEĎ SPRÁVNA ODPOVEĎ Starostlivosť o blaho iných Správne! Nesprávne! 4. Ktoré vysvetlenie slova je pravdivé? TVOJA ODPOVEĎ SPRÁVNA ODPOVEĎ Debatovať Správne! Nesprávne! 5. Ktoré vysvetlenie slova je pravdivé? TVOJA ODPOVEĎ SPRÁVNA ODPOVEĎ Malé deti Správne! Nesprávne! 6. Ktoré vysvetlenie slova je pravdivé? TVOJA ODPOVEĎ SPRÁVNA ODPOVEĎ Pospájaný z rôznorodých smerov Správne! Nesprávne! 7. Ktoré vysvetlenie slova je pravdivé? TVOJA ODPOVEĎ SPRÁVNA ODPOVEĎ Pružná látka Správne! Nesprávne! 8. Ktoré vysvetlenie slova je pravdivé? TVOJA ODPOVEĎ SPRÁVNA ODPOVEĎ Slovenské jedlo Správne! Nesprávne! 9. Ktoré vysvetlenie slova je pravdivé? TVOJA ODPOVEĎ SPRÁVNA ODPOVEĎ Hriadeľ Správne! Nesprávne! 10. Ktoré vysvetlenie slova je pravdivé? TVOJA ODPOVEĎ SPRÁVNA ODPOVEĎ Spojitý prípad Správne! Nesprávne! 11. Ktoré vysvetlenie slova je pravdivé? TVOJA ODPOVEĎ SPRÁVNA ODPOVEĎ Napučať Správne! Nesprávne! 12. Ktoré vysvetlenie slova je pravdivé? TVOJA ODPOVEĎ SPRÁVNA ODPOVEĎ Zmäkčiť Správne! Nesprávne! 13. Ktoré vysvetlenie slova je pravdivé? TVOJA ODPOVEĎ SPRÁVNA ODPOVEĎ Hospodáriť Správne! Nesprávne! 14. Ktoré vysvetlenie slova je pravdivé? TVOJA ODPOVEĎ SPRÁVNA ODPOVEĎ Prostitútka Správne! Nesprávne! 15. Ktoré vysvetlenie slova je pravdivé? TVOJA ODPOVEĎ SPRÁVNA ODPOVEĎ Zástupca župana Správne! Nesprávne! Zdielať výsledok na Facebook Opakovať kvíz