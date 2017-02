Matys a Supa vylievajú svoje pocity do beatu od Ideu v skladbe, ktorú nájdeš na EP Čísla

Určite si spomínate na skladbu Čísla v Matysovom podaní, ktorá uzrela svetlo sveta len prednedávnom a sprevádzali ju aj informácie o chystanom EPčku s rovnomenným názvom. To vzniklo pod taktovkou rapera zo Slow Flow a Ideu z Ty Nikdy, ktorý si však tentokrát výnimočne vyskúšal úlohu beatmakera. Už na základe predošlých vydaných ukážok môžeme konštatovať, že im to spoločne ladí skutočne dobre, a tak vám teda s potešením prinášame správu o tom, že tento projekt bude k dispozícii už od 7.2. na stránke tynikdy.cz. Matys si však pre fanúšikov prichystal ešte jedno malé prekvapenie v podobe skladby. Tentokrát ide o vec Eternal, na ktorej hosťuje handlovský dobrý chlapec Supa. Výsledkom je veľmi príjemná vec nesúca silnú emóciu, a to nepochybne aj vďaka Pepkovej hudbe. Okrem tohto počinu chystá Matys na rok 2017 aj svoj debutový sólo album so zatiaľ neznámym názvom, ktorého by sme sa mohli dočkať ešte v pred letom. A teraz už samotná novinka.

