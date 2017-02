Legenda z Ruska sa budúci rok dočká po vyše 40 rokoch nástupcu. Bude naozaj nová Lada Niva vyzerať takto?

Ruský automobilový priemysel je stále veľmi špecifický, čo ide v konečnom dôsledku ruka v ruke s tým, aký je dopyt v tejto krajine. Tamojšie automobilky, na čele s Ladou, totiž i dnes predávajú modely, ktoré boli staré, nemoderné, technologicky zastaralé a zaostalé už pred povedzme desiatimi rokmi. Azda najväčším a aj v našich končinách známym vozidlom tohto druhu je rozhodne Lada Niva. Tá je totiž na trhu približne 40 rokov v jednej a tej istej generácii. Iste, ani to nie je v dnešnej dobe niečo úplne neobvyklé, keďže takýchto vozidiel je hneď viac, počnúc s vozmi ako Land Rover Defender (áno, medzičasom už jeho výroba skončila) či Mercedes-Benz triedy G. Rozdielom však je, že Niva je na scéne niekoľko desiatok rokov bez prakticky väčšej zmeny, ba čo viac, samotná produkcia naďalej počíta s identickou karosériou a podvozkovou platformou, keďže zmeny za ostatné roky boli len kozmetické, neraz až prehliadnuteľné. Ak by sme mali byť presní, s prižmúrenými očami by sme mohli prehlásiť, že najväčšou zmenou prešlo asi samotné meno, nakoľko už pár rokov Lada tento model označuje len ako 4x4. Meno Niva má už petentovaný Chevrolet (pre jednoduchosť ale používajme toto označenie). Dokonca, ťažko povedať akým zázrakom, no Lada 4x4 prechádza dodnes homologizáciou aj pre väčšinu európskych krajín, čo by už len na pohľad asi len málokto povedal.

Na prelome rokov sa ale dozvedáme, že Lada už momentálne plánuje úplne novú generáciu, ktorá má prísť v roku 2018. O tom, že sa chystá medzigeneračná výmena sa už nejaký ten piatok, nový šéf spoločnosti AvtoVaz, Nicolas Maure však teraz už skutočne potvrdil, že nástupca je na ceste. Spomenúť pritom treba, že keďže Maure bol niekdajším šéfom Dacie, o novej Nive sa hovorilo ako o vozidle, ktoré vzíde z Dacie Duster, inými slovami, bude akýmsi “prebrandovaným” modelom. Táto informácia sa ale po novom už nepovažuje za pravdivú, nakoľko už teraz vieme niekoľko informácií o tom, čo asi môžeme v sklonku niekoľkých mesiacov čakať. Nahradiť túto ikonu bude rozhodne obtiažne, na druhú stranu si ale povedzme, že Niva už zďaleka nespĺňa to, čo od nej vyžadujú i tí najskalnejší fanúšikovia. Nová Niva bude robustnejšia, spoľahlivejšia, modernejšia a zároveň sa bude spoliehať na modernejšiu a užitočnejšiu elektroniku. Napriek tomu pôjde naďalej o cenovo dostupné vozidlo s veľmi dobrými vlastnosťami v teréne.



Čoraz viac sa šepká o tom, že motorové priestory bude vypĺňať paleta agregátov, ktoré poznáme z modelov Vesta či X-Ray, dá sa teda predpokladať, že vývojári siahnu najmä po 1,6-litrovom štvorvalci s výkonom okolo 100 koní. Štandardom bude manuálna prevodovka, keďže však už aj do Ruska dorazil trend automatov, do ponuky sa určite časom zaradí napokon aj automatická prevodovka. Nová generácia má zároveň dostať oveľa praktickejšie vlastnosti karosérie, naďalej ale bude na výber ako 3, tak aj 5-dverová karoséria. Pokiaľ ide o dizajn samotný, máme tu hneď niekoľko otáznikov. Isté zdroje vravia, že nová generácia bude veľmi podobná tej súčasnej, druhá hovorí o značne modernejšom look-u s tradičnými detailmi, zatiaľ čo tretia prináša všakovaké, neraz až futuristické náčrty toho, aká by mala byť realita. Dôkazom toho je napríklad portál Kolesa.ru, kde sa objavil záber, ktorý má údajne odhaľovať oficiálny náčrt vozidla z roku 2014, kedy došlo prvýkrát k téme nástupcu.

Na teraz je prakticky nemožné overiť relevantnosť tohto zdroja, aj keď v Rusku je tento web skutočne dôveryhodným zdrojom na akékoľvek informácie zo sveta štyroch kolies. Tak či onak, ilustrácia nevyzerala vôbec zle, práve naopak. Otázkou však bude realita. Prikloniť sa k tejto myšlienke ale môžeme, keďže prvotné správy o atraktívnejšom a modernejšom zovňajšku s prvkami odkazujúcimi na minulosť by boli naozaj naplnené. Okrem tohto záberu sa o vizualizáciu novinky snažili odstupom času viacerí poprední grafici, pričom ich výsledky sú neraz skutočne zaujímavé. Však posúďte sami, ich výtvori nájdete v priloženej galérii. Nám neostáva nič iné, len čakať, kedy a ako sa táto legenda zmení.

Zobraziť galériu 10