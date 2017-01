Zranenie ako z hororového filmu. Basketbalistovi po údere doslova vyskočilo oko z jamky, ale nakoniec sa ho podarilo zachrániť

Basketbalista Akil Mitchell hrajúci v austrálskej NBL bude ešte dlho spomínať na zápas proti tímu Cairns Taipans. Mitchell sa v jednej časti hry dostal do kolízie s protihráčom priamo pod košom a nešťastne inkasoval úder priamo do oka. Protihráč mu prudkým pohybom ruky nechtiac spôsobil, že sa celá očná buľva dostala von z očnej jamky a na hrozivých záberoch je vidieť, ako oko zopár sekúnd visí priamo z Mitchellovej hlavy. Na prvý pohľad strašidelné zranenie napokon skončilo šťastne, keď sa doktori najskôr priamo v hale Mitchellovi venovali asi 15 minút a po prevezení do nemocnice bolo oko vrátené späť do jamky bez viditeľného poškodenia. Samotný hráč už stihol oznámiť, že oko mu funguje tak, ako aj doteraz a cíti sa výlučne trochu dobitý po silnom údere do tváre. Priznal tiež, že svoje oko v prvej sekunde cítil priamo na prstoch a mal tendenciu si ho rýchlo vtlačiť späť do hlavy, čo našťastie neurobil, zachoval chladnú hlavu a počkal na lekárov, ktorí už vedeli, čo treba urobiť.

Vyjadri svoj názor na článok 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Odpad! Menej takýchto článkov Super! Viac takýchto článkov Povedz nám, prečo sa ti článok nepáči: Ďakujeme za tvoj názor!

Pomáha nám a autorom pri skvalitňovaní obsahu na stránke.