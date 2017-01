SKØG Urban Hub: Unikátny koncept v Brne, ktorý láka aj množstvo Slovákov

Začalo to tak, ako začínajú mnohé úspešné podnikateľské príbehy - dvaja kamaráti vo svojom meste nepoznali miesto, kam by mohli zájsť na dobrú kávu, kde by sa mohli stretávať, pracovať a spoznávať im podobných ľudí. A čo je najlepšia vec, ktorú môžeš urobiť, keď ti niečo chýba? Vytvoriť si to sám. A tak, v decembri 2014, otvorilo v rámci testovacej prevádzky SKØG prvýkrát svoje dvere.

Odvtedy je pravidelne plno. SKØG sa okamžite zaradilo medzi miesta, ktoré posúvajú kaviarenskú a barovú kultúru v Brne vpred a stalo sa svojím spôsobom aj turistickou atrakciou, ktorú navštevujú aj mnohí Slováci. Čím je ale tento podnik v úzkom centre Brna výnimočný? V prvom rade, ide o fúziu hneď niekoľkých priestorov - mimo toho, že SKØG je akýmsi zvláštnym kombom baru a kaviarne, je zároveň aj kultúrnym priestorom a v jeho hornej časti sídli najväčšie tajomstvo kávy v podniku - pražiareň. Celý koncept dopĺňa jednoduchá kuchyňa.

Na prvý pohľad je to teda taká typická hipsterčina - lokálne a čerstvé suroviny, kvalitná káva. V čom však táto kaviareň oproti mnohým podobným vyniká, to je jej špecifická atmosféra. Veľký podiel na tom má určite dizajn a interiér od španielsko-slovenského architektonického štúdia B L A U, ktorý je maximálne minimalistický a v škandinávskom štýle, všadeprítomné drevo a vrźganie drevenej podlahy môže byť pre niekoho rušivé, no priestoru dodáva šmrnc a istú formu "tepla". Príjemná obsluha by mala byť samozrejmosťou a hoci si určite oceniť zaslúži, istým spôsobom je aj námetom na zamyslenie, prečo to berieme stále ako benefit určitých podnikov. Kuchyňa je jednoduchá, ponúka veľa možností pre vegánov a stavia na to, čo je pre SKØG typické - nejde o kvantitu, ale o kvalitu. Mimo kvalitnej kávy si tu dáš skvelé limonády (skutočne lepšie než kdekoľvek inde) a tradičné "hipsterské" maškrty ako cheesecakes či cupcakes.

Ako som tiež spomenul, SKØG je zároveň kultúrnym priestorom, relatívne pravidelne tu teda nájdeš koncerty indie interpretov zo zahraničia, ochutnávky či prednášky. Ak si to chceš zažiť na vlastnej koži, 27. januára chystajú párty pri príležitosti druhého výročia.

Ak máš teda chuť zažiť kaviareň, ktorá spomedzi všetkých mladých podnikov vyniká svojím špecifickým duchom a atmosférou, do Brna to je z Bratislavy niečo okolo hodinky a pol cesty. Oplatí sa.