Taliansky inštalatér bude aj v Androide. Hit Super Mario Run dorazí do Google Play Store už o pár týždňov

Snáď každému bolo jasné, že po exkluzívnom sprístupnení arkádovky Super Mario Run pre iOS príde na rad operačný systém Android. A dnes už vieme aj to, kedy. Spoločnosť Nintendo na sociálnej sieti Twitter tvrdí, že sa dočkáme počas marca, pričom konkrétny deň i napriek tomu stále nepoznáme. Google Play Store navyše ponúka možnosť predbežnej registrácie, vďaka čomu nám príde do e-mailovej schránky upozornenie o dostupnosti. Rovnako môžeme s pomerne veľkou pravdepodobnosťou očakávať zachovanie cenovky, ktorá sa na konkurenčnej platforme pohybuje pri desiatich eurách. Mobilná hra s legendárnym inštalatérom je na prvý pohľad zdarma, no ak si ju chvíľu zahráte, veľmi rýchlo zistíte, že vás takzvané demo po dosiahnutí určitého progresu ďalej nepustí. Tiež nebudú k dispozícii iné herné režimy, čiže si v podstate Super Marion Run takmer vôbec neužijete. Titul vyniká jednoduchým a intuitívnym ovládaním, kde má hráč na starosti iba správne časovanie výskokov, ktoré zrealizuje prostredníctvom obyčajného dotyku prsta s displejom zariadenia. Používatelia iPhonov ho majú k dispozícii od decembra.

#SuperMarioRun will arrive on Android in March. You can pre-register in Google Play to be notified when it launches! https://t.co/u4H9bxVi9R pic.twitter.com/Hd5uzRcYcK