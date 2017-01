Dnešok je najdepresívnejším dňom v roku! Takzvaný Modrý pondelok je plný sklamania, nechute a smútku

Dnes, 16. januára, je ten najdepresívnejší deň tohto roku (pre severnú pologuľu). Takzvaný Modrý pondelok (Blue Monday, modrý ako slzy, plač, chlad) býva vždy druhý, tretí alebo štvrtý januárový pondelok podľa kalendára. To, prečo práve pondelok, je snáď jasné - nechuť ísť do práce či školy. Obdobie je však zvolené podľa viacerých faktorov. Spomeňme napríklad počasie, krátke dni či otrávenosť po dlhšom sviatkovom období. Svoje do ohňa však prilievajú napríklad aj už vzdané novoročné predsavzatia, ktoré si množstvo ľudí dalo. V tomto časovom úseku vraj veľa ľudí prežíva pocit potreby spraviť niečo veľké, len nevie čo a ako.



Tento rok je však podľa jeho "objaviteľov" tým absolútne najhorším, na ľudí ma vplývať aj smrť celebrít či politické problémy ako Brexit alebo inaugurácia Trumpa. Modrý pondelok zaviedol v roku 2005 Dr. Cliff Arnall z Cardiffskej univerzity, určil ho na základe štatistických údajov a prieskumu, ktorý sám viedol. Teoreticky však zaistený nie je, no ako vec na pousmiatie (alebo žeby zosmutnenie?) slúži dobre. Tak snáď ty budeš mať svoj deň úspešný!

