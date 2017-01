Islandský dopravca plánuje leteckú revolúciu! Z Európy do USA letieť za 65€, neskôr by to mohlo byť aj zadarmo

Islandský letecký dopravca WOW Air ohlásil, že plánuje zlacniť letenky z Európy na východné pobrežie USA len na asi 65 €. Táto akcia platí od 15. januára do 5. apríla, low-costový dopravca však plánuje zájsť ešte ďalej. Jeho CEO Skuli Mogensnen tvrdí, že z väčšieho počtu ľudí sa skrátka peniaze za let dokážu vrátiť. Práve počas tohto štvrťročného úseku chce otestovať, ako získať peniaze aj inak, než z leteniek. Predovšetkým treba spomenúť, že služby na palube WOW Air nepatria k najprelomovejším. Lietadlá nie sú vybavené Wi-Fi, obsluha je drahá a komfortu málo, Mogensnen sa však chce zamerať predovšetkým na ceny. Podľa jeho slov bude teraz spoločnosť tvrdo pracovať, aby získala množstvo sponzorov, ktorí plánované lety zadarmo podporia. Či už je to napríklad finančne za umiestnenie svojej reklamy alebo napríklad ústretová cena za palivové hmoty. Takéto lety zadarmo však WOW Air neplánuje na dennom poriadku, miesta zadarmo majú tvoriť len asi polovicu lietadla a aj to len v niektorých letoch (napríklad dvakrát za týždeň). Ak sa takýto nápad ukáže ako funkčný, spoločnosť nevylučuje jeho rozšírenie. Je teda možné, že by sme z Európy lietali do Ameriky zadarmo?

