Ako bude vyzerať Bratislava v roku 2020? Socialistické budovy nahradia mrakodrapy, pribudne električková trať a okolie Nív sa zmení na nepoznanie

Často počúvame správy o tom, ako sa v našom hlavnom meste plánuje kopa nových a moderných stavieb. Väčšina z nich sa však omešká o mesiace a nakoniec aj tak nie sú v stave, v akom ľudia projekt očakávali. Dobrým príkladom je napríklad Starý most a s ním spojená električka do Petržalky, ktorá počas roku 2016 hýbala Bratislavou asi najviac. Prvá linková električka v tomto tisícročí nakoniec na druhý breh Dunaja prišla v júli, mala však omnoho skôr. Ani tento projekt však nie je hotový a plánuje sa predĺženie, obnova či rozvoj je však na pláne aj v iných oblastiach. Ako teda bude vyzerať Bratislava v roku 2020?

Električka do Petržalky | Dokončenie: 2020

Sprevádzkovanie je síce oznámené na "najskôr 2020", no minimálne významné črty budú jasné. Z predošlých skúseností by bolo až nezdravo optimistické očakávať, že sa táto stavba dokončí načas. Nedávno dostavaná trať začína na Šafárikovom námestí, prechádza cez Starý most, ponad Sad Janka Kráľa a končí zastávkou Jungmannova, ktorá je stále relatívne na okraji Petržalky. Nová trať bude z Jungmannovej pokračovať až na samý koniec najväčšieho slovenského sídliska. Na novom úseku zastaví na siedmich nových zastávkach, a to na trase dlhej 3,78 kilometra. Kľukatiť sa bude cez nezastavané územie, na konci trate má vyrásť odstavná hala pre dvanásť električiek. Myslieť sa má aj na množstvo zelene a predovšetkým rozvoj cyklodopravy.

Nultý obchvat | Dokončenie: 2020

Všetci súputníci, ktorých moria každodenné zápchy do Bratislavy plné CP-čkárov, tu by ste mali spozornieť. Znie to naozaj pomerne bizarne, no plánované dokončenie takzvaného nultého obchvatu má byť už na jeseň roku 2020. Je jasné, že zápchy budú pokračovať, no situácia by sa mala výraznejšie zlepšiť. Bratislava je totiž jedným z mála hlavných miest, ktoré nemá vonkajší obchvat. Déjednotka sa totiž ťahá hneď popri Dunaji, a tak cudzí vodiči, ktorí chcú Bratislavu len obísť, zdržujú domácich v špičke. Súčasný obchvat využíva až 100 000 áut denne, na vonkajší by sa malo presunúť až 45 000 z nich. Nultý obchvat označovaný ako D4 začne napojením sa na existujúci diaľničný úsek ústiaci na hraničný priechod Jarovce-Kitsee a pokračujúc cez plánované výjazdy Ketelec, Most pri Bratislave, Ivanka pri Dunaji, sever a Rača bude dlhý až 27 kilometrov. V Ketelci zas bude križovatka s rýchlostnou cestou D4 z Holíc a Dunajskej Lužnej, ktorá ústi až na dnešnú D1. Z Rače sa navyše plánuje veľkolepý, 9 kilometrov dlhý tunel Karpaty ústiaci na D2 smer Brno, s ním však tento projekt nepočíta. 1,9 miliardy vysoká investícia Bratislave rozhodne pomôže.

Sky Park | Dokončenie: 2019

Penta Investments na poli bratislavského developmentu snáď vyhrali celé desaťročie. Korunkou tohto obdobia bude jednoznačne Sky Park, fenomenálny komplex výškových budov, ktorý navrhla samotná Zaha Hadid. Jedna z najvýznamnejších architektiek, aká po svete kedy chodila, venovala Bratislave trojicu zaoblených, tridsaťjedenpodlažných budov. Oficiálna výstavba už začala, a to 5. decembra 2016 a dobrou správou je, že takto intenzívny boj o byty už Bratislava dlho nezažila. Trojica veží bude mať výšku 105 metrov. Súčasťou projektu má byť aj občianska a kultúrna vybavenosť na celkovej rozlohe dvoch kilometroch štvorcových, finalizácie by sme sa mali dočkať koncom roka 2018 alebo v roku 2019, dôležité je však aj spomenúť plánovanie druhej etapy, ktorá do megakomplexu vsadí ešte dvojicu administratívnych budov. Práve Sky Park bude jeden z projektov, ktoré dajú Bratislave moderný feel. (celý článok)

Twin City | Dokončenie: 2018

Twin City už teraz môžeme s prehľadom označiť za naozaj vydarený projekt. Stojí za ním ostrieľaná spoločnosť HB Reavis, ktorej sa zatiaľ v Bratislave podarilo dokašľať len otrasné Apollo Business Center. Twin City však nie je tento prípad. Bolo by dobré spomenúť, že jeho väčšina je už postavená a ľudia sa postupne ubytúvajú. Na rozdiel od väčšiny projektov, Twin City nie je žiaden mrakodrap, no rozľahlý, pritom minimalistický komplex troch sedemposchodových budov. Tie však o niekoľko rokov budú stať v úzadí za 88-metrov vysokou vežou Twin City, ktorá sa momentálne stavia. Mimochodom, 88 metrov má aj centrála VÚB banky, ktorá je presne oproti cez ulicu. Ohľadne Twin City bolo zo začiatku veľké množstvo obáv. Nebolo jasné, ako sa naplnia všetky priestory (bez problémov), či ako sakra chcú vtesnať masívnu vežu do rohu (na pohľad z ulice sa ten priestor zdá veľmi malý). Najvýznamnejšou obavou však bolo, či to nebude vyzerať ako nezáživná sklenená kocka, HB Reavis to však bez problémov zvládol a Twin City už teraz vytvára v meste príjemnú atmosféru. Mimochodom, Twin City sa nachádza hneď vedľa Sky Parku (dokonca v tom istom bloku) a čoskoro sa dozvieš, že táto dvojica nie je jedinou novinkou, ktorá v oblasti vyrastie.

Stanica Nivy | Dokončenie: 2019

Ak chcete mať Twin City, spravte niečo aj s autobusovou stanicou oproti! Túto správu sa dozvedeli HB Reavis, keď si chceli postaviť vyššie uvedený komplex. Našťastie, súhlasili. Súčasná autobusová stanica sa už čoskoro dočká svojho konca, jej brány sa už onedlho zavrú. Autobusy budú na pár rokov končiť na dočasnej stanici pár sto metrov odtiaľ, no a opacha na Mlynských Nivách bude čoskoro zrovnaná so zemou. Jej miesto zaujme hybrid obchodného centra, oddychovej zóny a autobusovej stanice s honosným názvom Stanica Nivy. Tu však prichádza niečo, čo niektorých Bratislavčanov veľmi rozhnevalo. Súčasťou autobusovej stanice má byť aj veľké obchodné centrum a tých už je v hlavnom meste pomerne dosť. Kde však je na centre konkrétne problém nikto povedať nevedel a postaviť z vlastného len tak stanicu bez príjmu je developerská samovražda. V iných krajinách sú takéto hybridy bežnou vecou. Korunkou masívneho centra má však byť aj nová najvyššia budova na Slovensku - mrakodrap s výškou 125 metrov. Nechýbajú ani klasiky ako kaviarne, reštaurácie, detské kútiky či dokonca mestská tržnica alebo bežecká dráha. Plánuje sa dokonca aj na neskoršie časy a na stanici sa pri výstavbe nechá voľné miesto pre potenciálnu, neskôr dobudovanú električkovú trať. (celý článok)

Eurovea 2 | Dokončenie: 2019

Po prechádzajúcej trojici projektov by sa patrilo, aby sme sa už konečne s tými developerskými snami presunuli aj na iné miesto a Bratislavu okrášlili aj tam. Ale nie. Hneď krížom cez dve ulice sa už plánuje rozšírenie populárneho obchodného centra Eurovea. Prvá etapa priniesla do Bratislavy doslova revolúciu. Kaviarne, promenáda a River Park - to všetko sme tu dovtedy nemali a obchodné centrum na brehu Dunaja sa stalo ako jedným z prvých miest, ktoré spojilo nákupy s rekreáciou. Druhá etapa by mala byť hotová v roku 2019, no spolu s vizualizáciami je to to jediné, čo máme k dispozícii. Developer tiež vyhlásil, že jej súčasťou by mohla byť aj najvyššia budova na Slovensku, jej výšku presne neuviedol. Pod svoje krídla si druhú etapu, tak ako vlastne celé nábrežie, River Park a v podstate celý ľavý breh Dunaja, vzalo J&T Real Estate, my len dúfame, že sa im to nepodarí natoľko sprzniť, ako to dokázali pri Panorama City. Vizualizácie sú však veľkou parádou a ukazujú aj električkové koľaje. Žeby?

Hlavná stanica | Dokončenie: 2874

Je to skutočne na neuverenie, no v tomto neskutočnom faile mesto prsty nemá, problém je inde. Bratislava podpísala zmluvu s firmou Transprojekt, ktorá nasľubovala, že z hlavnej stanice spraví raj, obchodné centrum, hotely, reštaurácie, bude tam podzemná dráha a podobne. V roku 2016 mali byť hotové niektoré zo spomenutých objektov. Ako z pohľadu na zašťatú stanicu plnú bezdomovcov, plesní a opadávajúcej omietky môžeš usúdiť, zrejme sa tak nestalo. Mesto teda má právo zmluvu ukončiť a objekt hlavnej vlakovej stanice vziať späť do vlastných rúk. Transprojekt však zo seba vychrlil reči o poškodení dobrej povesti či uplatnení si náhrady škody a nemajetkovej ujmy, ktoré spoločnosti mali vzniknúť. Spor tak pokračuje a stanica stále ostáva v takom stave, ako je. Mesto však optimisticky verí, že to dobojuje ešte tento rok a spolu so železnicami už pripravuje jej revitalizáciu. Tá má prebiehať pod taktovkou Ateliéru Modulor, podľa mnohých nie príliš dôveryhodnej inštitúcie. Tvarovo má stanica ostať rovnaká, vymenia sa však sklá a múry, pribudne sklenená strecha či viac miesta pre cestujúcich (tie dve ogrcané lavičky, čo tam sú dnes, zrejme nestačia). Nie je to ideálne, no dúfame, že aspoň toto vyjde. Komentujúci Skoricka sa na podrobnejšom článku vyjadril: "No podľa obrázkov si myslím, že keď tam pridáte pár pomočených bezdomovcov a sockárov, tak to bude vyzerať presne tak isto ako teraz." Bohužiaľ to vyzerá tak, že bude mať pravdu. (celý článok)

Záver

O mestskej architektúre | Nemusí to byť finálny stav, no väčšina projektov je v tej istej oblasti. Je síce pravdou, že tá oblasť je bez týchto stavieb neskutočne škaredá, no otázkou ostáva, či je dobre, ak sa developerské úsilie nasmerúva len do jednej oblasti. A to ešte dodajme, že v danej štvrti mali ešte vyrásť napríklad mrakodrapy z projektu Lipový park, ten však skrachoval. Netvrdíme, že je to zlé, no mestské časti ako Dúbravka, Ružinov či Petržalka sa za nasledujúce roky obohatia akurát novými panelákmi zakrytými pod honosným názvom "komplex" natretými do farebných farieb. Skvelým príkladom je druhá etapa Petržalka City, pomerne významný projekt na Petržalku. Píše sa o ňom len preto, lebo okrem neho sa v Petržalke v podstate nič nedeje. Developerom a architektom všetka česť, no rozdiel medzi Petržalka City a akýmkoľvek iným novým panelákom v Ružinove je v podstate mizivý. Myslíš si, že je správne, aby sa vytvoril len jeden mrakodrapový blok?



O tom, ako sa mesto o seba nezvláda starať | Nedávno sa šírili správy o tom, ako sa v areáli bývalej Cvernovky (ktorá sa nachádza kde inde, než na Mlynských Nivách, kde už sa plánujú/stavajú jeden dva tri, dokonca až štyri megaprojekty) plánuje rezidenčná zóna pod taktovkou ateliéru Compass. Paradoxne to však nebolo až tak dávno, keď bola časť Cvernovky (takzvaná Pradiareň, kultúrny priestor na podujatia) vyhlásená za pamiatku. Teraz ju zbúrajú.

Treba však uznať, že na rozdiel od hlavnej stanice, množstvo tu spomenutých budov ostane v súkromnom vlastníctve majiteľov. Dá sa teda očakávať, že sa o ne budú aj starať, nebudú potagované ako aj niektoré historické pamiatky v meste a priľahlé ulice budú patrične udržiavané. Faktom totiž ostáva, že cez mesto sa všetko rieši nesmierne pomaly. Ak niekto odniekadiaľ ukradne kôš, mesto tam dá nový o rok. Bratislavčania často dostávajú pocit, že magistrát nevie alebo radšej nechce vedieť, čo sa deje v niektorých častiach mesta. Podobne je to však aj s mestskými časťami. Je to maličkosť, no k vizitke to dodáva veľa - ani po troch dňoch nesneženia nikto nebol schopný odhrnúť najrušnejšiu zónu v meste, Obchodnú ulicu. Koľko že sa opravuje Židovská ulica a aký je jej súčasný stav? A samozrejme, neúspech mesta vypovedať zmluvu na Hlavnú stanicu za uplynulé roky. Prikladáme ešte pár bizárov z posledných dní na záver, no vyzerá to tak, že Bratislava sa skutočne mení k lepšiemu. Pritom už je dobrá. No bude lepšia.

Mesto má k alternatívnym spôsobom dopravy jedinečný prístup

Byť bratislavským cyklistom musí byť život plný radosti a dobrodružstiev

Prístavný most síce spravujú až tri inštitúcie, no lávky patria mestu

Posolené...

...alebo presolené?

#facepalm

To, že eskalátor na hlavnej stanici má otváracie hodiny sme si už zvykli. No zrejme nejazdí ani cez sviatky