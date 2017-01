Ryanovi Reynoldsovi skrátka Twitter leží pri nohách. Jeho vtipné odkazy a ironický humor vedia spríjemniť deň každému fanúšikovi

Herec Ryan Reynolds sa v uplynulom roku stal obľúbencom miliónov nových fanúšikov po tom, čo zahviezdil vo vtipnom Deadpoolovi, ale tento sympatický chlapík mal v sebe podobný humor už odmalička. Na svojom Twitteri niekoľko rokov vtipne hodnotí svoje zážitky z práce či z domu a medzi jeho najobľúbenejšie témy definitívne patrí jeho prvá dcéra James a v budúcnosti svoju pozornosť určite sústrediť aj novému prírastku do rodiny menom Ines. Ryan skrátka vie, aký humor sa jeho fanúšikom páči a treba povedať, že množstvo z jeho odkazov na Twitteri skutočne rozosmeje aj toho najzarytejšieho cynika. Ak by si nevedel, tak Ryan je veľmi vďačný za svoje dcéry, ale dodnes pri pohľade na ne smúti, že pred rokmi predsa len to panictvo stratil.

