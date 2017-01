Slovenka Michaela sa stala vedúcou medzinárodnej marťanskej misie. V simulovaných podmienkach bude bojovať o prežitie

Úspech pre Slovensko! Astrobiologička Michaela Musilová sa stane veliteľkou simulovanej misie organizácie Mars Society v USA, ktorej prioritou je zistiť, aké podmienky ľudia potrebujú pre život na Marse. "Cieľom misie je zistiť, či by ľudia mohli prežiť v takýchto podmienkach v skutočnej kolónii na Marse. Čaká nás obmedzené množstvo jedla, vody, elektriny aj vzduchu. Samozrejmosťou je aj úplne odrezanie od sveta, akoby sme boli na inej planéte," prezradila na tlačovej konferencii. Ako informoval portál tvnoviny.sk, všetko sa začne už 13. januára. Ich dočasným domovom bude maličká ubytovňa v priemere asi osem metrov, kde sa budú musieť vykonávať činnosti ako výskum, spánok či bežné domáce práce ako varenie. "Spať budeme ako v rakve." Misia potrvá približne tri týždne a to na vysoko položenej červenej púšti v Utahu. Šestica pozostávajúca zo Španiela, Izraelčana, Francúza, Slováka, Íra a Austrálčana bude vykonávať vedecký výskum a to všetko pod vedením Slovenky Michaely, ktorá už má podobný zážitok z roku 2014.

