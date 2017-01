10 modelov tenisiek z novoročných výpredajov a aktuálnej ponuky u nás

Po Vianociach už nám asi v peňaženkách veľa financií nezvýšilo, ale novoročné výpredaje sú lákavejšie ako kedy predtým a ak venuješ pár hodín listovaniu medzi produktami na hociktorej zo známych stránok s oblečením, určite naplníš nákupný košík až po vrch. Výnimkou nie je ani domáci Footshop, ktorý už doplnil úplne novú ponuku tenisiek na svieži štart do roku 2017 a zároveň zlacnil viaceré minuloročné modely aj na polovicu. Pre jednoduchšie nakupovanie sme tak pre teba vybrali 10 najzaujímavejších párov tenisiek z aktuálnej ponuky Footshopu a aj kategórie výpredajov, do ktorých sa oplatí investovať.

adidas Originals Superstar 80s Remastered Core Black/Off White - 118 € 58 €

Zo Superstarov už v dnešnej dobe môže byť naozaj hocičo a po vzore Ricka Owensa so štipkou futbalovej histórie tak vznikli aj Remastered Superstar 80s, ktoré definuje najmä predĺžený jazyk, upravená podrážka a bočný panel z vnútornej strany.

Air Jordan 3 Retro Wool Dark Grey - 195 €



Pred pár rokmi rozšíril Nike okolo modelu AJ3 zopár poloprávd, ktoré hovorili o tom, že spomínaný model sa po množstve vyhotovení na chvíľu stratí zo scény a ďalšie vyhotovenia tak boli v nedohľadne. Neubehlo ale veľa času a po re-release colorway True Blue vznikol aj tento pár s o niečo vyššou cenovkou, no za to väčšou historickou hodnotou.

adidas Tubular Shadow - 99 €



Jedným z prekvapení uplynulého roku boli aj tenisky Shadow, ktoré očividne neskrývali svoje korene a po vzore modelov Tubular tak pokračujú na vlne Yeezy Season aj s pomerne prijateľnou cenovkou a najmä dostupnosťou.

Clear Weather One-O-One Bison Brown - 187 € 147 €



Nezávislá značka Clear Weather z Kalifornie čerpá inšpiráciu najmä z vintage butikov a so svojimi strapcami tak pri teniskách One-O-One trafili presne do čierneho. To potvrdzuje aj ich spolupráca s renomovaným obchodom Barneys, z ktorej vyšli rovno štyri vyhotovenia.

adidas Equipment Support ADV FTW White - 129 €



Už od roku 1991 bolo hlavným cieľom divízie EQT priniesť obraz budúcnosti, ktorá sa však za ten čas stala realitou a tenisky ADV tak dnes prekypujú množstvom nových úprav, ktorým je ťažké odolať.



Nike Air Force 1 '07 LV8 Smokey Blue - 110 €



Air Forcy pozná jednoznačne každý z nás, no namiesto várky Flyknitu a Lunarlon podrážok stačilo len oprášiť ich zašlú slávu v sneakerhead kruhoch známym LV8 (elevate) vyhotovením a vznikol z toho tento Smokey Blue model.

Vans Old Skool (Suede) Black - 66 €



Waflovaná podrážka sa šije k látkovému zvršku tenisiek Vans už od roku 1966 a možno aj práve kvôli tomu sa tak so symbolickou cenovkou dostali prednedávnom do predaja semišové Old Skool z ktorých ide strach (ale v dobrom).

adidas Stan Smith Cardboard - Collegiate Navy - 125 € 62 €



V Stan Smithoch prežil uplynulé leto nie jeden z nás ale aj na jar/jeseň majú legendárne tenisky s hlavou tenistu využitie. Pred niekoľkými mesiacmi sa tak dočkali štetín (tzv. pony hair), ktoré možno v béžovej či tmavomodrej budú ladiť aj s tvojim kožuchom.



Jordan J23 White/Metallic Gold - 110 €



Najnovší signature model s Jumpmanom nesie názov J23 a aj keď MJ-ova kariéra je už dávno preč a nových modelov tenisiek má v dnešnej dobe už nespočetne veľa, po nie veľmi vydarených AJ XXXI sú tohtoročné J23 jednoznačne lepšou voľbou.

Puma McQueen Serve Low NU Black 129 € 92 €



Spolupráce Alexandra McQueena pre značku Puma žiaria už niekoľko rokov, a to doslova, keďže ani v uplynulej sezóne si McQ neodpustil lesklé, svetlo odrážajúce, transparentné alebo metalické materiály.