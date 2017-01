Vinotéka ukrytá v útrobách moderného sídla z Moravy, na ktorého streche môžete pokojne aj tancovať

Oslavy príchodu nového roka máme už (pravdepodobne) všetci úspešne za sebou a tak sa môžeme naplno pustiť do ďalších projektov z domova aj zo zahraničia. Ako prvé si v roku 2017 ukážeme rodinné sídlo nachádzajúce sa na Morave, konkrétne v Blansku, ku ktorému patrí aj vinotéka ukrývajúca sa v útrobach domu. Výborná idea, ako umne prepojiť prácu so súkromným životom, aj keď nie vždy to musí byť najšťastnejšia voľba.

Pomerne netradičný projekt, ktorý začal svoju históriu písať ešte v priebehu roka 2013 sa rozprestiera na výmere činiacej rovných 300 metrov štvorcových a finálne práce na ňom boli ukončené len v lete 2016. Zaujímavá novostavba, v ktorej hrá hlavný prím opäť dizajnová moderna, jednoduchosť a čisté línie je výborne situovaná a svojim majiteľom tak ponúka vskutku dostatok súkromia. Bývanie s pekelne sexy krivkami vznikalo síce dlhšie (cca 2-2.5 roka), ale finálny výsledok architektov z ateliéru ATX Architekti, stojí za pozornosť a možno aj návštevu. Páči sa nám hlavne využitie oblých tvarov ako kryt pred dažďom počas posedávania na terase obopínajúcej takmer celú nehnuteľnosť. Sofistikovaným riešením sa ukázalo byť aj umiestnenie vinotéky pod úroveň terénu, do ktorej vedie betónové schodisko a na jej streche sa dá napríklad aj tancovať. Nie zlé.

Čo sa týka interiérových priestorov, tak tým nemáme čo vytknúť. Nesú sa na podobnej vlne ako exteriér a nenachádza sa v nich žiaden rušivý element, ktorý by nám vyslovene prekážal. Dokonca ani kontrastná žltá použitá na jednej časti kuchynskej linky vôbec nevyzerá zle, skôr naopak. Suma sumárum, jedná sa o rodinné bývanie s puncom všetkého, čo sa nám aktuálne páči a čo by nemalo prestať byť zaujímavé ani v dohľadnom období. Teraz si už ale vychutnajte sériu záberov nižšie od fotografky menom Ester Havlová.

"Zatímco dům je výrazným solitérem, v zahradě situovaná vinotéka, která se protíná s profesním životem klientů, je díky převažujícímu zapuštění pod terén snadno přehlédnutelným objektem. Stejně jako je tomu u rodinného domu i vnitřní prostor vinotéky je rozšířen o venkovní terasu. Ta je zde ponechána nezastřešená." - Opis priamo od tvorcov.

Pokiaľ viete aj o iných architektonických alebo dizajnérskych štúdiách z našich končín, ktoré taktiež stoja za pozornosť širšieho publika, tak neváhajte a pošlite nám tip na e-mailovú adresu uvedenú v profile vyššie. Ďakujeme za podporu a spoluprácu!