Najlepšie outfity slovenských a českých celebrít za rok 2016

Z roku 2016 sme si toho stihli zrekapitulovať už naozaj dosť, medzi inými napríklad i najlepšie slovenské a české rapové albumy. Teraz ale nadišiel čas pozrieť sa na to, ako to na Slovensku a v Česku počas uplynulých 12 mesiacov vyzeralo s módou. Hoci je asi každému jasné, že naše dve krajiny nie sú, čo sa štýlu týka, žiadni veľmajstri, nie je to s nami zase až také zlé. Vkus sa pomaly, no isto zlepšuje a ľudia sa čoraz viac starajú o to, čo si na seba oblečú, respektíve neoblečú. Rovnaký výrok platí i pre slovenské a české známe tváre, o ktorých outfitoch bude dnešný článok. V ostatnom roku sa na verejnosti objavili oblečení všelijak, niekedy lepšie, niekedy horšie. Na tie menej vydarené pokusy sa ale sústrediť nechceme, a tak sa radšej spoločne zameriame na najvydarenejšie outfity lokálnych celebrít za už niekoľkokrát spomenuté obdobie. Pohodlne sa usaď a sleduj, možno vo výbere nájdeš i svojho favorita.

Karolína Chomisteková

Fotka uverejnená používateľom Karolina Chomistekova (@karolinachomistek), Aug 31, 2016 o 4:12 PDT

Fotka uverejnená používateľom Karolina Chomistekova (@karolinachomistek), Dec 9, 2016 o 2:44 PST

Fotka uverejnená používateľom Karolina Chomistekova (@karolinachomistek), Dec 15, 2016 o 2:05 PST

Fotka uverejnená používateľom Karolina Chomistekova (@karolinachomistek), Aug 13, 2016 o 1:24 PDT

Rytmus

Fotka uverejnená používateľom @rytmusking, Aug 29, 2016 o 6:22 PDT

Fotka uverejnená používateľom @rytmusking, Nov 16, 2016 o 12:17 PST

Michaela Kocianová

Fotka uverejnená používateľom Michaela Kocianova (@michaelakocianova), Mar 16, 2016 o 7:37 PDT

Fotka uverejnená používateľom Michaela Kocianova (@michaelakocianova), Sep 14, 2016 o 12:32 PDT

Fotka uverejnená používateľom Michaela Kocianova (@michaelakocianova), Okt 3, 2016 o 12:47 PDT

Fotka uverejnená používateľom Michaela Kocianova (@michaelakocianova), Dec 18, 2016 o 11:41 PST

Leoš Mareš

Fotka uverejnená používateľom Leoš Mareš (@leosmares), Júl 4, 2016 o 12:59 PDT

Fotka uverejnená používateľom Leoš Mareš (@leosmares), Júl 27, 2016 o 7:37 PDT

Fotka uverejnená používateľom Leoš Mareš (@leosmares), Okt 24, 2016 o 12:34 PDT

Soňa Skoncová

Fotka uverejnená používateľom SONA SKONCOVA (@sonaskoncova), Máj 5, 2016 o 11:02 PDT

Fotka uverejnená používateľom SONA SKONCOVA (@sonaskoncova), Sep 11, 2016 o 12:35 PDT

Fotka uverejnená používateľom SONA SKONCOVA (@sonaskoncova), Sep 25, 2016 o 1:25 PDT

Majk Spirit

Fotka uverejnená používateľom @majkspirit, Feb 14, 2016 o 5:17 PST

Fotka uverejnená používateľom @majkspirit, Nov 5, 2016 o 5:20 PDT

Monika Bagárová

Fotka uverejnená používateľom Monika Bagárová (@bagarovamonika), Máj 21, 2016 o 4:47 PDT

Fotka uverejnená používateľom Monika Bagárová (@bagarovamonika), Jún 22, 2016 o 1:40 PDT

Fotka uverejnená používateľom Monika Bagárová (@bagarovamonika), Dec 4, 2016 o 1:52 PST

Bruno Ciberej

Fotka uverejnená používateľom Branislav Bruno Ciberej (@brucibe), Okt 15, 2016 o 5:59 PDT

Fotka uverejnená používateľom Branislav Bruno Ciberej (@brucibe), Okt 30, 2016 o 10:34 PDT

Kristína Činčurová

Fotka uverejnená používateľom MISS SLOVAKIA 2016 (@kristinacincurova), Okt 6, 2016 o 10:32 PDT

Fotka uverejnená používateľom MISS SLOVAKIA 2016 (@kristinacincurova), Nov 6, 2016 o 7:19 PST

Fotka uverejnená používateľom MISS SLOVAKIA 2016 (@kristinacincurova), Nov 10, 2016 o 3:39 PST

Fotka uverejnená používateľom MISS SLOVAKIA 2016 (@kristinacincurova), Dec 20, 2016 o 1:58 PST

Miro Čech

Fotka uverejnená používateľom Miroslav Cech (@mirocech), Sep 7, 2016 o 10:21 PDT

Fotka uverejnená používateľom Miroslav Cech (@mirocech), Sep 9, 2016 o 2:19 PDT

Dara Rolins

Fotka uverejnená používateľom Dara Rolins (@dararolins_vermi), Sep 4, 2016 o 11:13 PDT

Filip Hrivňák

Fotka uverejnená používateľom @filiphrivnak, Feb 16, 2016 o 12:14 PST

Fotka uverejnená používateľom @filiphrivnak, Nov 5, 2016 o 6:06 PDT

Karolína Kurková

Fotka uverejnená používateľom Karolina Kurkova (@karolinakurkova), Máj 2, 2016 o 3:48 PDT

Fotka uverejnená používateľom Karolina Kurkova (@karolinakurkova), Sep 9, 2016 o 7:22 PDT

Fotka uverejnená používateľom Karolina Kurkova (@karolinakurkova), Sep 15, 2016 o 4:48 PDT

Fotka uverejnená používateľom Karolina Kurkova (@karolinakurkova), Nov 30, 2016 o 3:09 PST

Pil C

Fotka uverejnená používateľom PIL C (@pil_c), Okt 14, 2016 o 12:01 PDT

Ego

Fotka uverejnená používateľom Michal Straka (@egoemo), Mar 18, 2016 o 11:48 PDT

NobodyListen

Fotka uverejnená používateľom NobodyListen (@nobodylisten), Apr 19, 2016 o 10:40 PDT

