Celých 40 rokov stál opustený v lese a aj tak sa bude predávať za 400-tisíc eur. Vzácny Aston Martin DB4 zaujal množstvo zberateľov

Kúpa luxusného automobilu je zvyčajne sprevádzaná dôkladnou starostlivosťou a doslovným rozmaznávaním svojho štvorkolesového tátoša. V prípade tohto vozidla značky Aston Martin to však vyzeralo trochu inak. Slávny model Aston Martin DB4 uzrel svetlo sveta ešte v roku 1958, takže nepatrí medzi žiadnych mladíkov a patril medzi najprepracovanejšie autá svojej doby, keď konkuroval aj velikánovi ako Ferrari. Náš konkrétny model bol na konci 50. rokov minulého storočia doručený novému majiteľovi v Spojených štátoch amerických, lenže tam sa jeho príbeh akoby zasekol. Po niekoľkých rokoch zostalo vozidlo zaparkované neďaleko majiteľovho domu a odvtedy sa odtiaľ nepohlo až do tohto roku. Nevedno, prečo naň majiteľ zanevrel a nejdeme ani rozvíjať konšpiračné teórie o možných príčinách, pretože oveľa zaujímavejšie by mohli byť informácie o tom, čo sa s autom stane teraz.

Už 18. januára bude predstavené záujemcom na aukcii v americkej Arizone a napriek tomu, že ruky mechanika sa dovtedy vozidla ani nedotknú a predávať sa bude v pôvodnom stave, jeho cena by sa mala pohybovať okolo 400-tisíc eur a viac. Bude teda len a len na novom majiteľovi, aby sa pustil do opravy svojho nového miláčika presne podľa vlastných predstáv, ale zaplatiť viac než 100-násobok pôvodnej ceny za vrak, ktorý stál 40 rokov opustený v lese, to si vyžaduje poriadny rozpočet.