Exkluzívne automobily zo slovenských a českých ciest: Najväčšie skvosty roka 2016  

Ani sme sa nenazdali a rok 2016 máme pomaly, ale isto za sebou. Nadišiel preto ten správny čas na bilancovanie, no a rekapitulácii sa nevyhnú ani Exkluzívne automobily zo slovenských a českých ciest. Možno to znie až neuveriteľne, ale opäť máme za sebou rok, kedy nebolo dňa, kedy by na našej stránke nepribudla minimálne jedna fotka. Je preto zrejmé, že vyberať je naozaj z čoho a my vám teda opäť prinášame výber toho najlepšieho. Nejedná sa ale o obyčajný sumár, aký máme vo zvyku robiť pravidelne po niekoľkých mesiacoch, ale o článok, v ktorom nájdete to úplne najlepšie, čo sme tento rok na cestách spoločne uvideli. A keď píšem, že spoločne, tak spoločne. Veľká vďaka patrí nepochybne aj vám, nakoľko práve vy ste neoddeliteľnou súčasťou chodu stránky a teda aj jednoznačne najväčšej a najúspešnejšej databázy exkluzívnych automobilov u nás, ktorá pred našim pôsobením nemala u nás obdoby.

V každom prípade, posledných 12 mesiacov toho prinieslo naozaj veľa, až sa nám nedá neraz nečudovať, aké skvosty až klenoty máme v našich končinách na cestách. Dôkazom toho sú stovky autentických záberov, niekoľko exkluzívnych testov čí návštev hŕstky podujatí, vďaka ktorým sme vás mohli doslova v sklonku par hodín informovať o úplne nových automobilových prírastkoch, ktoré u nás nemožno vidieť každý deň. Za uplynulý rok sme prakticky v každej kategórii zaznamenali nové, mimoriadne zaujímavé, exkluzívne či raritné kúsky, ktoré sú u nás zastúpene len sporadicky, no patria medzi to najlepšie, čo po našich cestách jazdí. Zo všetkých tohtoročných spotov sme vybrali preto tie najlepšie, a to hneď vo viacerých, až 7 kategóriách - limuzína, SUV/off-road, športové auto, superšport, hyperšport, tuning a najlepšia spoločná fotka (combo). Otvorme tak posledný článok týkajúci sa exkluzivityciest prvou sekciou.

1. kategória - limuzína



Audi S8 plus

motor: 4.0 V8, 605 k & 750 N.m, lokalita: Ivanka pri Dunaji, autor: fanúšik Martin R.



Bentley Arnage T

motor: 6.8 V8, 507 k & 1000 N.m, lokalita: Bratislava, autor: fanúšik Dušan M.



Mercedes-Benz S 65 AMG

motor: 6.0 V12, 630 k & 1000 N.m (!), lokalita: Bratislava, autor: fanúšik jakub0040 (BCS)

Rolls-Royce Silver Spur II

motor: 6.8 V12, 218 k & 440 N.m, lokalita: Bratislava, autor: jakub0040 (BCS)





2. kategória - SUV/off-road



Bentley Bentayga

motor: 6.0 W12, 608 k & 900 N.m, lokalita: Donovaly, autor: fanúšik Daniel F.



Mercedes-Benz G 500 4x4²

motor: 4.0 V8, 422 k & 610 N.m, lokalita: Edinburgh, autor: jakub0040 (BCS)





3. kategória - športové auto

Aston Martin Vantage GT12

motor: 5.9 V12, 600 k & 625 N.m, lokalita: Bratislava, autor: fanúšik supercarslovakia

Bentley Continental GT3-R

motor: 4.0 V8, 580 k & 700 N.m, lokalita: Bratislava, autor: jakub0040 (BCS)

BMW M4 GTS

motor: 3.0 R6, 500 k & 600 N.m, lokalita: Lehnice, autor: fanúšik Ivan B.

Ford Mustang GT + úprava Roush

motor: 5.0 V8, 732 k & 529+ N.m, lokalita: Trnava, autor: fanúšik Patrik H.

McLaren 570S

motor: 3.8 V8, 570 k & 600 N.m, lokalita: Praha, autor: fanúšik Supercars of Prague



Mercedes-Benz CLK 63 AMG Black Series

motor: 6.2 V8, 507 k & 630 N.m, lokalita: Praha, autor: fanúšik Supercars of Prague



Predtým, ako budeme v našom výbere pokračovať, dávame do pozornosti o predošlé diely, v ktorých núdza o poriadne exkluzivitky v žiadnom prípade nebola tiež.



Sme si vedomí toho, že v istom slova zmysle naša aktivita upadla do jemného stereotypu, ktorý nám občas vyhadzujete pred oči, vedzte však, že všetky RS-kové, M-kové či AMG-čkové modely spadajú do nášho hľadáčika, a to i napriek tomu, že v posledných rokoch sa ich výskyt u nás natoľko znásobil, že predovšetkým v našich hlavných mestách ich možno považovať za dennú rutinu. To ale neznamená, že exkluzívnymi vozmi nie sú, i keď ich na stránku pridávame pomerne často. Ostatne, pokiaľ nám pošlete kvalitnú fotografiu s obsahom, ktorý akceptujeme, radi ju zverejníme, aj napriek tomu, že sme tak spravili v obdobnom prípade len nedávno. V neposlednom rade, aj touto cestou treba podotknúť, že to, že je na stránke najviac Mercedesov, nie je výsledkom toho, že ich preferujeme/obľubujeme, ale toho, že ide o automobilku, ktorá má rozhodne najširšie portfólio modelov, ktoré akceptujeme a očividne sa im aj u nás darí, preto sú tak početne zastúpene. Opätovne dodávam, že stránka vznikla za účelom spojiť ľudí s rovnakou záľubou a vytvoriť tak jedinečnú komunitu, inak povedané, tento projekt vznikol a stále funguje formou "od fanúšikov pre fanúšikov", nekomplikujme si preto spolužitie zbytočnostiami. Pokračujeme.







4. kategória - superšport

Audi R8 V10 Plus

motor: 5.2 V10, 610 k & 560 N.m, lokalita: Žilina, autor: fanúšik Rajmund L.

Ferrari F12tdf

motor: 6.3 V12, 780 k & 705 N.m, lokalita: Bratislava, autor: fanúšik Samuel P.



Ferrari 599 GTO

motor: 6.0 V12, 670 k & 620 N.m, lokalita: Praha, autor: fanúšik Supercars of Prague

Lamborghini Aventador LP750-4 SuperVeloce Roadster

motor: 6.5 V12, 750 k & 690 N.m, lokalita: Praha, autor: fanúšik Supercars of Prague

Lexus LFA

motor: 4.8 V10, 560 k & 480 N.m, lokalita: Praha, autor: fanúšik Supercars of Prague

McLaren 675LT

motor: 3.8 V8, 675 k & 700 N.m, lokalita: Praha, autor: fanúšik Jirka Sedlacek l Photography

5. kategória - hyperšport



Bugatti Veyron Grand Sport

motor: 8.0 W16, 1001 k & 1250 N.m, lokalita: Tomášov , autor: fanúšik fanúšik adam_bello



Ferrari LaFerrari

motor: 6.3 V12 + elektromotor, 963 k & 900 N.m, lokalita: Budapešť, autor: fanúšik Supercars of Prague



Ferrari LaFerrari

motor: 6.3 V12 + elektromotor, 963 k & 900 N.m, lokalita: Budapešť, autor: fanúšik Supercars of Prague





6. kategória - tuning



VAD Ferrari 458 Curseive GT3 + výfuky Capristo

motor: 4.5 V8, 570+ k & 540+ N.m, lokalita: Bratislava, autor: jakub0040 (BCS)



Lamborghini Huracán LP610-4 + úpravy Liberty Walk

motor: 5.2 V10, 610 k & 560 N.m, lokalita: Praha, autor: fanúšik Supercars of Prague



Mansory Gronos Black Edition (Mercedes-Benz G 65 AMG)

motor: 6.0 V12, 840 k & 1000 N.m, lokalita: Praha, autor: fanúšik Cossie670

Mansory Sanguis (Bentley Continental GTC)

motor: 6.0 W12, 672 k & 780 N.m, lokalita: Praha, autor: fanúšik Tomáš K.

Nissan GT-R + úpravy Liberty Walk & AMS Alpha 9

motor: 3.8 V6, 950 k & 1288 N.m, lokalita: Praha, autor: fanúšik Supercars of Prague

7. kategória - combo

BMW M5 30 Jahre M5 + výfuky Akrapovič | Mercedes-Benz E 63 AMG S | Audi RS6 Avant

motor: 4.4 V8, 600 k & 700 N.m | 5.5 V8, 585 k & 800 N.m | 4.0 V8, 560 k & 700 N.m

lokalita: Praha, autor: fanúšik Jirka Sedlacek l Photography

SL 65 AMG Black Series | Murciélago LP670-4 SV | Aventador LP750-4 SV Roadster | 599 GTO | 911 GT3 RS

motor: 6.0 V12, 670 k | 6.5 V12, 670 k | 6.5 V12, 750 k | 6.0 V12, 670 k | 4.0 B6, 500 k

lokalita: Praha, autor: fanúšik Jirka Sedlacek l Photography

Mercedes-AMG GT S | G 63 AMG 6x6 | G 500 4x4²

motor: 4.0 V8, 510 k & 650 N.m | 5.5 V8, 544 k & 760 N.m | 4.0 V8, 422 k & 610 N.m

lokalita: Bratislava, autor: MARTINZMARTINA

Mercedes-Benz SLR McLaren 722 Edition | Lamborghini Murciélago LP670-4 SuperVeloce

motor: 5.4 V8, 650 k & 820 N.m | 6.5 V12, 670 k & 660 N.m

lokalita: Praha, autor: fanúšik Jirka Sedlacek l Photography

Rolls-Royce Ghost Series II | Phantom Drophead Coupé | Wraith

motor: 6.6 V12, 570 k & 780 N.m | 6.7 V12, 460 k & 720 N.m | 6.6 V12, 632 k & 800 N.m

lokalita: Praha, autor: fanúšik Supercars of Prague

