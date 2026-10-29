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Biker boots, chunky mokasíny aj oversized kabelky. Tieto kúsky oživia tvoj jesenný šatník
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Tento článok je PR správa spoločnosti CCC.
dnes 29. októbra 2026 o 17:10
Čas čítania 1:40
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Biker boots, chunky mokasíny aj oversized kabelky. Tieto kúsky oživia tvoj jesenný šatník

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Jesenný šatník potrebuje upgrade.

Vlhko, chlad aj nečakaný dážď – to všetko musí obuv v období výkyvov počasia zvládať hravo. S blížiacimi sa chladnými mesiacmi sa oplatí siahnuť po modeloch obuvi od CCC dostupných v kamenných predajniach, na webe aj v mobilnej aplikácii.

CCC
Zdroj: CCC

Priestranné kabelky, lakovaná koža a semiš

Na chladné rána, ktoré sa neskôr prehrejú slnečnými lúčmi, sú ideálnym základom čierne lakované mokasíny Gino Rossi so vzorom krokodílej kože.

Masívnejšia podrážka skvele izoluje od chladu, zatiaľ čo štruktúrovaná koža vynikne v kombinácii s jednoduchými nohavicami alebo džínsami. Počas chladnejších dní zasa oceníš členkové čižmy z čokoládovohnedého semišu s ozdobným remienkom a stabilným opätkom.

Keď sa počasie zhorší, najlepšie poslúžia robustnejšie modely: čierne „biker“ čižmy G-Star s dvoma prackami alebo tmavohnedá outdoorová obuv značky Beverly Hills Polo Club.

CCC
Zdroj: CCC

Jesenná kabelka musí okrem dotvorenia celkového outfitu ponúkať aj dostatok priestoru. Mäkkú semišovú „hobo“ kabelku Gino Rossi v khaki odtieni nádherne zladíte s vlneným kabátom.

Na nosenie notebooku a dokumentov je ideálnou voľbou tmavohnedá shopper taška Nine West. Na rýchle vybehnutie do kina je ako stvorená kompaktná kabelka Gino Rossi v ťavej farbe s kontrastnou klopou – rovnako ako výrazný model Nine West s motívom hadej kože.

CCC
Zdroj: CCC

Pre pánov: do koča aj do voza

Pri pánskej jesennej obuvi zohrávajú kľúčovú úlohu dva prvky: pevná podrážka a materiál, ktorý znesie každodenné nosenie. Do kancelárie sa perfektne hodia klasické hnedé nízke tenisky Guess či členkové topánky G-Star, zatiaľ čo semišové členkové čižmy Gino Rossi ponúkajú jemnejšiu alternatívu.

CCC
Zdroj: CCC

Na víkendové výlety alebo beh v teréne sú skvelou voľbou čierne tenisky Reebok Zig Kinetica 3.5, ktoré spájajú maximálne pohodlie s moderným vzhľadom.

Pre deti: Pohodlie, suchý zips a odolnosť voči kalužiam

Do školy sú výbornou voľbou hnedé tenisky Guess so zapínaním na suchý zips a tmavomodré tenisky Beverly Hills Polo Club. Vyššie trekingové topánky Beverly Hills Polo Club so spevneným členkom sú zase ideálne na chladnejšie dni a prechádzky v prírode.

Keď sa naplno rozprší, svoju úlohu dokonale splnia ružové (alebo čierne) gumáky Hunter, vďaka ktorým bude cesta do školy výrazne komfortnejšia a bezpečnejšia. Na víkendové dobrodružstvá sú pre malé deti skvelým riešením outdoorové topánky Hunter Denali s gumovým lemovaním po obvode.

CCC
Zdroj: CCC

Nová jesenná kolekcia sa zameriava na jednoduché, funkčné strihy a materiály, ktoré bez problémov zvládnu nástrahy premenlivého počasia – od sychravých rán až po daždivé popoludnia.

Či si zostavuješ šatník do práce, alebo hľadáš obuv pre deti do náročnejších podmienok, s CCC sa to vždy podarí k spokojnosti všetkých členov domácnosti. Jesenné modely a ďalšie novinky sezóny nájdeš v predajniach CCC, na ccc.eu a v mobilnej aplikácii.

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