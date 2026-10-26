Z Popradu do Prahy sa opäť lieta priamo. Nová linka odštartovala po 15 rokoch prvým príletom

dnes 26. októbra 2026 o 10:59 Čas čítania 0:00 Letisko Poprad-Tatry obnovilo letecké spojenie s Prahou. Lietadlá budú premávať trikrát týždenne Diskutovať Zdieľať Uložiť Uložené Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok. Prihlásiť sa Zrušiť Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu. V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora. OK Zdroj: LETISKO POPRAD Zdroj: @POPRADTATRY_AIRPORT Zdroj: FOTO TASR - ADRIÁNA HUDECOVÁ 1 / 3 Odporučil by si článok ostatným? 11 Prihlásiť sa cez Google Prihlásiť sa cez apple Alebo e-mailom: Pokračovať Pokračovaním potvrdzujem, že som si prečítal/a a súhlasím s Podmienky používania portálu, Zásady ochrany osobných údajov služieb Refresheru. Prihlásenie do účtu: Prihlásenie nebolo úspešné. Zadané heslo je nesprávne. Pokračovať Alebo e-mailom Zaslať kód Kód bol odoslaný! Poslali sme ti kód na tvoju e-mailovú adresu: Pokračovať Chceš sa prihlasovať s heslom? 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