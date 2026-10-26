Z Popradu do Prahy sa opäť lieta priamo. Nová linka odštartovala po 15 rokoch prvým príletom

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Letisko Poprad-Tatry obnovilo letecké spojenie s Prahou. Lietadlá budú premávať trikrát týždenne
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dnes 26. októbra 2026 o 10:59
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Letisko Poprad-Tatry obnovilo letecké spojenie s Prahou. Lietadlá budú premávať trikrát týždenne

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letisko poprad Zdroj: LETISKO POPRAD
Letisko Poprad-Tatry Zdroj: @POPRADTATRY_AIRPORT
Letisko Poprad Zdroj: FOTO TASR - ADRIÁNA HUDECOVÁ
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Náhľadový obrázok: letisko poprad
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