Spí na matraci na zemi, nemá auto a telefón mení raz za pár rokov. Ľudia mu vyčítajú, že si nič nedopraje, on však tvrdí, že presne vie, za čo sa oplatí platiť.
Kým niektorí jeho rovesníci minú za jeden večer v podniku aj 100 eur, 25-ročný Dominik si vedome zvolil iný štýl života. Šetrí kde sa dá, a peniaze, ktoré mu zostanú, investuje kadžý mesiac s výhľadom na 20 až 30 rokov. .
Keď však na Instagrame ukázal, ako bežne žije, mnohým sa to nepozdávalo. Spí na matraci na zemi, nemá auto a telefón mení raz za tri-štyri roky. V komentároch mu ľudia vyčítali, že si mladosť neužíva, a jeden ho dokonca varoval, že ho zajtra môže zraziť električka a nebude mať žiadne spomienky. „Chcel by som mať hlavne slobodu,“ odpovedá Dominik. Nechce totiž čakať na štátny dôchodok.
Kde a za koľko býva a prečo nešiel na internát, hoci by ušetril? Plánuje si kúpiť byt na investíciu? A čo bola jeho najlepšia investícia, ak nie akcie? Prečítaj si celý rozhovor s Dominikom.