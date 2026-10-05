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Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
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dnes 5. októbra 2026 o 12:43
Čas čítania 0:52
Hana Divišová

Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku

Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
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Plank patrí medzi najjednoduchšie, no zároveň najefektívnejšie cviky na posilnenie stredu tela.

Ak si sa aspoň na chvíľu priblížil k cvičeniu, plank ti určite neunikol. Ide o jeden z najznámejších cvikov, ktorý má množstvo benefitov – od posilnenia stredu tela (core) až po lepšie držanie tela a stabilitu. Odborníci sa najnovšie pozreli aj na to, ako dlho by mal človek vydržať v planku podľa veku.

Podľa fitness expertky z newyorského centra Lifetime, ktorú citoval portál Fox News, existuje všeobecné odporúčanie, ako dlho by mal človek vedieť vydržať v planku podľa veku:

Vek Dĺžka planku
20 - 30+ 1 - 2 minúty
40+ aspoň 1 m inúta
50+ 30 - 60 sekúnd
60+ 20 - 30 sekúnd

Zároveň však platí, že dôležitejšia než samotný čas je správna technika.

Ako píše Unilab, pri planku by malo telo tvoriť rovnú líniu od hlavy až po päty, lakte majú byť umiestnené priamo pod ramenami a brucho pevne spevnené. Zadok by nemal trčať hore ani klesať dole, panva je mierne podsadená a stehná aktívne. Hlava zostáva v neutrálnej polohe, pohľad smeruje dole a počas celého cviku je dôležité plynulo dýchať a nezadržiavať dych.

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Ak je pre teba klasický plank príliš náročný, existujú aj jednoduchšie modifikácie. Začať môžeš napríklad vyvýšeným plankom s oporou o lavičku alebo stôl a postupne prejsť na plank na zemi. Takto si vieš cvik prispôsobiť svojej kondícii a postupne budovať silu aj stabilitu bez zbytočného preťaženia.

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