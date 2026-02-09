Hlavné témy
Tento článok je PR správa spoločnosti XTB.
včera 9. februára 2026 o 10:00
Chceš investovať, ale neznášaš riziko? Tu sú tvoje možnosti

Potrebuješ vedieť, do čoho naozaj vkladáš peniaze.

Všade počúvaš o tom, ako ľudia investujú, ale bojíš sa, či neprídeš o peniaze? Ak máš ako prioritu bezpečnosť, ponuka investičných možností sa ti výrazne zúži, ale nemusíš zostať bokom.

Tradične patria medzi najbezpečnejšie formy zhodnocovania úspor bankové produkty, ako sú termínované vklady. Sú garantované, jednoduché na pochopenie a majú prakticky nulové riziko.

Investovanie je rizikové. Investuj zodpovedne.

Problémom je však ich výnos, ktorý často nepokrýva ani infláciu. To znamená, že percentá, ktoré za vklad dostaneš, sú neraz nižšie, než to, ako rastú na Slovensku ceny. Úroky sú ešte zdaňované. Navyše, musíš počítať s tým, že sa k peniazom dostaneš až po uplynutí dohodnutej lehoty (alebo zaplatíš extra poplatok). Na druhej strane máš garanciu, že ak by aj banka nebodaj skrachovala, čo je v súčasnosti nepravdepodobné, o vklad neprídeš.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa REFRESHER Slovensko (@refreshersk)

Ak predsa len hľadáš o čosi vyšší výnos, ale stále minimálne riziko, dobrou alternatívou môžu byť dlhopisové ETF fondy. Tieto exchange traded funds, teda fondy obchodované na burze, investujú napríklad do štátnych dlhopisov, ktoré sú dlhodobo považované za najbezpečnejšie aktívum na finančných trhoch. Za záväzky vyplývajúce z dlhopisov totiž ručia štáty.

Ich výnos sa aktuálne pohybuje v rozmedzí dvoma a tromi percentami ročne. Nie je to veľa, no ide o barter výmenou za veľmi nízke riziko,” hovorí analytik XTB Matej Bajzík.

Pre konzervatívneho investora, ktorý nechce riskovať, ale zároveň hľadá aspoň základné zhodnotenie svojich peňazí, môžu byť práve tieto ETF fondy výborným riešením. Výhodou je aj vysoká likvidita, teda investíciu môžeš kedykoľvek predať a dostať sa k svojmu vkladu.

Ak teda chceš maximálnu bezpečnosť a o investovaní nevieš nič, stále môžeš siahnuť po bankových produktoch. Ak chceš viac flexibility, možno sa rozhodneš pre ETF. Tie sú dostupné napríklad aj na platformách, ako je XTB.

Markíza odhalila posledné mená. Poznáme účinkujúcich novej série Let’s Dance
Viac z Zaujímavosti

