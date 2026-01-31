Spevák priznáva, že veľkú úlohu v jeho stave zohral dlhoročný nezdravý životný štýl.
Americký spevák a raper Ray J prežíva jedno z najťažších období svojho života. Lekári mu diagnostikovali vážne ochorenie srdca, ktoré ho podľa jeho vlastných slov ohrozuje na živote. Jeho zdravotný stav je natoľko zlý, že denne musí užívať viacero silných liekov určených pre pacientov s vysokým rizikom zlyhania srdca, informoval web Los Angeles Times.
Hudobník priznal, že jeho srdce momentálne pracuje len na zlomok svojej kapacity. Lekári ho upozornili, že ak sa stav nezlepší, v budúcnosti môže potrebovať kardiostimulátor alebo implantovateľný defibrilátor. Ide už o ďalšie vážne varovanie, pred niekoľkými rokmi totiž skolaboval a istý čas bol odkázaný na kyslíkovú podporu.
Ray J otvorene hovorí aj o príčinách svojich zdravotných problémov
Priznáva, že dlhodobé užívanie alkoholu, drog a stimulantov si vybralo daň na jeho zdraví. Myslel si, že jeho telo všetko zvládne, no dnes vie, že sa mýlil.
Lekári mu nariadili pokojový režim a výraznú zmenu životného štýlu. Sám spevák podla webu TMZ priznáva, že prognózy nie sú optimistické a verejne povedal, že si nie je istý, či sa dožije ďalších rokov. Napriek tomu sa snaží zostať pozitívny a verí, že ak dostane druhú šancu, dokáže svoj život zmeniť.