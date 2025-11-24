Lidl spúšťa BLACK WEEK so zľavami do 70 % a dopravou zadarmo. Toto sú TOP produkty s najlepšou cenovkou

V e-shope aj predajni nájdeš v extra zľave potraviny, oblečenie, hračky, spotrebiče či doplnky do domácnosti.
Obľúbené zľavy sú späť – Black Week v Lidli sa oplatí aj tento rok. V online shope aj v predajni Lidl nájdeš od 24. novembra zľavy, ktoré potešia nielen tvoju domácnosť alebo obdarovaných pod stromčekom, ale aj tvoj rozpočet. Tešiť sa môžeš na viac ako 1 000 produktov v zľave až do výšky 70 %, a to v predajni aj online.
Aby sme ti ušetrili čas, prescrollovali sme sa stovkami ponúk a vybrali sme pre teba atraktívne produkty, ktoré sa oplatí hodiť do košíka už teraz.
Mixér na smoothie Mix'n'Go Steel
- 26,99 € (69,99 €)
K mixéru získaš aj dve nádoby s objemom 600 ml a praktickým uzáverom – môžeš ich využiť hneď ako fľašu na pitie. Podľa výrobcu zapadnú aj do všetkých bežných držiakov nápojov v aute. Zariadenie má výkon 300 W a čepele, ktoré sú vhodné aj na drvenie ľadu.
Naparovač odevov
- 24,99 € (79,99 €)
Ručná parná žehlička je praktický pomocník do domácnosti, pretože s ňou vyžehlíš aj veci, ktoré s bežnou žehličkou nie – ako napríklad saténové šaty, vlnené kabáty, vankúše alebo závesy. Pri tejto naparovacej žehličke oceníš, že doba zahriatia je len do 35 sekúnd. Odnímateľná nádržka na vodu s objemom 230 ml ti umožní pohodlne vyžehliť, čo potrebuješ, bez potrebného dopĺňania.
Teplovzdušná fritéza Tefal
- 59,99 € (132,99 €)
Určite nie sme prví, kto ti to povie – teplovzdušná fritéza je skutočný game changer vo varení. Ocenia ju hlavne jednočlenné alebo dvojčlenné domácnosti či dokonca ľudia s malými deťmi. Výrobca tiež uvádza, že v porovnaní s bežnou rúrou ušetríš asi 70 % energií. Táto fritéza je vybavená košom z nepriľnavého materiálu, ktorý je možné dať aj do umývačky riadu. Má objem až 3,5 litra, vďaka čomu dokážeš pripraviť dve až štyri porcie jedla.
Aku ručný vysávač Parkside
- 19,99 € (29,99 €) – bez akumulátora
Tento vysávač má univerzálne použitie na zachytávanie suchej a mokrej špiny. Napriek tomu, že je to ručný vysávač, dokážeš ho použiť aj ako bežný, a to vďaka predlžovacej rúre a podlahovej hubici v balení. Balenie obsahuje celkovo 4-dielnu súpravu hubíc na rôznorodé použitie. Výrobca odporúča 20 V (2 Ah) akumulátor – ak ho nemáš už doma, vysávač je možné zakúpiť aj s akumulátorom a nabíjačkou (momentálne za 42,99 €).
Kuchynský robot Silvercrest
- 99,99 € (149 €)
Vyriešili sme za teba vianočný darček pre mamu, babku alebo manželku? Tento kuchynský robot disponuje výkonným 1 000 W motorom, ktorý spracuje aj pevnejšie cestá. Príjemným bonusom je aj zabudovaná kuchynská váha a stojanový mixér s integrovanou odmerkou. Okrem nadstavcov na miesenie cesta alebo šľahanie krémov má aj nadstavec s 3 rezacími kotúčmi na strúhanie a krájanie zeleniny, ovocia alebo syra. V podstate kombinuje niekoľko kuchynských spotrebičov v jednom.
Philips automatický kávovar
- 199 € (329,99 €)
Tento automatický kávovar ti pripraví espresso či cappuccino jedným stlačením. Je ideálny pre všetkých, ktorí chcú kvalitnú kávu bez zdĺhavej údržby. Pripraví až 20 000 šálok kávy vďaka keramickému mlynčeku s dlhou životnosťou. Poteší ťa jednoduchá údržba vďaka úplne vyberateľnej varnej jednotke.
Sušič vlasov Remington
- 27,99 € (49,99 €)
Fén Remington má niekoľko funkcií, ktoré ti uľahčia vlasový styling. Jednou z nich je napríklad turbo funkcia na rýchle vysušenie vlasov alebo funkcia studeného vzduchu pre šetrnejšie sušenie. Celkovo má 3 nastavenia ohrevu a 2 rýchlosti.
Žehlička na vlasy Remington
- 25,99 € (49,99 €)
Okrem fénu momentálne oceníš aj zľavu na žehličku Remington. Úzke, 110 mm hrubé stylingové platne majú keramický povrch. Žehlička má digitálny displej na zobrazenie teploty – dokáže sa nahriať do 230 °C. Má bezpečnostnú poistku, ktorá zabezpečí automatické vypnutie žehličky po 60 minútach.
BOSCH tyčový vysávač
- 139 € (269,99 €)
Vysávač kombinuje tyčový a ručný vysávač v jednom – vydrží 40 minút na jedno nabitie. Ak máš menší byt, asi oceníš, že vysávač má funkciu voľného postavenia – stojí stabilne a samostatne, čo ti ušetrí miesto pri skladovaní. Elektricky napájaná trubica dokáže dôkladne vyčistiť všetky typy podláh.
Masážna pištoľ Pro 3
- 99,99 € (149,99 €)
Bezdrôtová masážna pištoľ s výkonným 70 W motorom nahradí domáceho maséra – na jedno nabitie ide 2 až 4 hodiny a vďaka Quiet Smooth technológii je pri tom tichá. Ponúka 3 úrovne intenzity až do 3 000 vibrácií za minútu, 4 rôzne nástavce na celé telo a dostane sa aj k hlboko uloženým svalom po tréningu. V balení máš aj praktickú tašku na prenášanie.
HÄUSSLING Kazetová prikrývka z peria (stredne teplá)
- 69,99 € (219 €)
Táto perová prikrývka (60 % páperie, 40 % perie 1. triedy) je hrejivá, ale priedušná, takže sa pod ňou neprehrievaš a lepšie drží stabilnú teplotu počas noci. Poťah zo 100 % bavlny je príjemný na dotyk a vďaka certifikácii NOMITE® je vhodná aj pre ľudí alergických na prach. Rozmer 135 × 200 cm z nej robí ideálnu jednolôžkovú klasiku na zimu aj prechodné obdobie.
Ponuka predajne
Ukážku z aktuálnych zliav v predajni si môžeš pozrieť v galérii nižšie. Celú ponuku nájdeš kliknutím na modré tlačidlo pod galériou.