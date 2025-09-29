Kategórie
Tento článok je PR správa spoločnosti SITA.
dnes 29. septembra 2025 o 12:10
Čas čítania 3:00
Sponzorovaný obsah

Generali a JEDEN RODIČ spúšťajú projekt „Malé kroky – veľké zmeny" na podporu jednorodičovských rodín

Generali a JEDEN RODIČ spúšťajú projekt „Malé kroky – veľké zmeny“ na podporu jednorodičovských rodín
Zdroj: Shutterstock
ZAUJÍMAVOSTI
Na Slovensku žije viac ako 357-tisíc jednorodičovských rodín, ktoré denne zápasia s preťažením, finančnými problémami a pocitom osamelosti.

Prvé roky života dieťaťa sú pritom rozhodujúce pre jeho budúcnosť. Práve preto poisťovňa Generali v spolupráci s neziskovou organizáciou JEDEN RODIČ spúšťa projekt „Malé kroky – veľké zmeny“. V rámci celosvetovej iniciatívy The Human Safety Net prinesie podporu stovkám rodín a ukáže, že aj malé kroky môžu priniesť veľké zmeny v životoch detí i rodičov.

Byť rodičom je nádherná, ale aj nesmierne náročná úloha. Ak však všetka starostlivosť o domácnosť, prácu aj výchovu dieťaťa zostane na pleciach jedného rodiča, môže sa bežný deň zmeniť na nekonečný kolotoč povinností. Na Slovensku dnes žije viac ako 357-tisíc jednorodičovských rodín a až 15 % ich detí do šiestich rokov je ohrozených chudobou. To je číslo, ktoré so sebou nesie obrovskú zodpovednosť – pretože prvé roky života sú kľúčové pre zdravý vývin dieťaťa, jeho budúcu školskú pripravenosť aj úspech na trhu práce.

Práve týmto rodinám je určený nový projekt „Malé kroky – veľké zmeny“, ktorý vznikol spojením síl poisťovne Generali a neziskovej organizácie JEDEN RODIČ. Ide o projekt , ktorý sa nesnaží o veľké gestá len na papieri, ale o praktickú, každodennú pomoc tam, kde je to najviac potrebné.

Pomoc v regiónoch, kde rodiny čelia najväčším výzvam

Projekt bude prebiehať od septembra 2025 do augusta 2027 v mestách Liptovský Mikuláš, Levice a Vranov nad Topľou – teda v regiónoch, kde je vyššia miera nezamestnanosti, nižšia dostupnosť materských škôl a rodiny často zápasia s nedostatkom podpory. Do programu sa zapojí približne 300 rodín a viac ako 400 detí vo veku od 0 do 6 rokov.

 

Podstata projektu spočíva v individuálnej práci s rodinami. Každú z nich bude pravidelne navštevovať asistentka (peer asistent), ktorá sa stane sprievodkyňou pri výchove detí, zvládaní bežných problémov či hľadaní riešení v ťažkých situáciách. Stretnutia budú prebiehať raz týždenne, pričom cieľom je nielen rozvoj dieťaťa, ale aj posilnenie vzťahu medzi rodičom a dieťaťom.

Únia materských centier
Zdroj: Únia materských centier

Súčasťou sú aj komunitné aktivity – spoločné stretnutia, kde sa jednorodičia môžu vzájomne podporiť, zdieľať skúsenosti a získať pocit, že v tom nie sú sami.

„Pri práci s osamelými rodičmi sme si dlhodobo všímali ich preťaženie a ťažkosti plnohodnotne sa venovať deťom. Reagovali sme na ich potrebu zamerať sa priamo na deti do šiestich rokov – v období, keď najintenzívnejšie vnímajú podnety a so správnymi základmi vieme ovplyvniť ich budúcnosť. Pilotne sme už takto podporili viac ako 140 detí a teraz môžeme vďaka tomuto projektu pomôcť stovkám ďalších,“ vysvetľuje Veronika Kačmárová, projektová manažérka organizácie JEDEN RODIČ.

Keď podpora mení život

Príbehy jednorodičov často ukazujú, aké ťažké je niesť všetko na vlastných pleciach. Jedna z mamičiek, ktoré už mali možnosť zažiť podobnú pomoc, opisuje:

 

„Asistentka ma učila, ako sa cielene venovať dcére, podporila ma pri vybavovaní úradných vecí a dodávala mi odvahu. Vďaka nej som si začala hľadať prácu, aby sme sa mohli časom osamostatniť.“

Príbeh Viery je dôkazom, že podpora projektov, ako je „Malé kroky – veľké zmeny“, neprináša zmenu len deťom, ale aj samotným rodičom. Sebavedomie, ktoré získajú, im pomáha nachádzať silu na nové začiatky.

Celosvetový program The Human Safety Net pomáha aj na Slovensku Projekt je súčasťou iniciatívy The Human Safety Net (THSN) – celosvetového programu skupiny Generali, ktorý spája ľudí s cieľom pomáhať komunitám v núdzi. THSN dnes funguje vo viac ako 26 krajinách sveta, vrátane Slovenska, a jeho cieľom je otvárať príležitosti pre kvalitnejší a šťastnejší život.

otec
Zdroj: Shutterstock

Na Slovensku sa THSN sústreďuje najmä na rodiny s deťmi v predškolskom veku cez program Učenie pre život. Ten od roku 2018 pomohol už viac ako 730 rodinám a 943 deťom, pričom kladie dôraz na vzdelávanie, prípravu detí na školu a vytváranie pevného základu pre ich ďalší život. Za šesť rokov fungovania sa vďaka programu podarilo zabezpečiť 1 151 deťom letné denné a pobytové aktivity a zrealizovať viac než 3 302 kurzov, ktoré pomáhajú deťom aj rodičom rozvíjať zručnosti potrebné pre úspešný štart do školy i života.

 

„Za každým číslom sa skrýva jedinečný príbeh – a my veríme, že projekt „Malé kroky – veľké zmeny“ prinesie nové kapitoly so šťastným koncom,“ hovorí Monika Majerčíková, ktorá v Generali vedie iniciatívu The Human Safety Net na Slovensku a v Českej republike.

Generali – viac než poisťovňa

Generali patrí medzi najväčších svetových poskytovateľov poistenia a správy aktív, no na Slovensku sa už roky profiluje aj ako spoločnosť s aktívnym spoločenským dosahom. Projekty ako „Malé kroky – veľké zmeny“ či „Učenie pre život“ dokazujú, že aj veľká poisťovňa dokáže robiť malé, ale dôležité kroky, ktoré menia životy konkrétnych rodín.

Pre znevýhodnené rodiny tieto kroky znamenajú nádej, podporu a šancu na lepšiu budúcnosť. A hoci sa môže zdať, že ide len o malé zmeny, v realite sú to práve tie, ktoré tvoria pevný základ pre budúce šťastie detí a rodičov.

Sponzorovaný obsah
Sponzorovaný obsah
Všetky články
Profil venovaný platenému obsahu na REFRESHERi. Ak sa jedná o PR správu (označené "PR správa") alebo obsah, ktorý tvoríme na základe zadania inzerenta ale jedná sa o našu relatívne voľnú tvorbu (označené "Sponzorovaný obsah"), je uverejnený pod týmto profilom. Články, ktoré tvoríme podľa seba, ale podporuje ich Inzerent, ale do obsahu vstupovať nemôže, sú označené "V spolupráci" a nemusia byť uverejnené pod týmto profilom.
Náhľadový obrázok: Shutterstock
