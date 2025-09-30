Kategórie
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
Tento článok je PR správa spoločnosti mBank.
dnes 30. septembra 2025 o 10:00
Čas čítania 2:45
Sponzorovaný obsah

Toto je unikátny smart prsteň, s ktorým zaplatíš a odsleduješ svoje zdravie. Jeho cena ťa príjemne prekvapí

TECH BANKOMATY BANKOVNÍCTVO BANKY MODERNÉ TECHNOLÓGIE TECHNOLOGICKÉ NOVINKY
Prsteň je navyše vyrobený z vysoko odolnej keramiky, ktorá zvláda vodu aj nárazy.

Na slovenský trh prichádza svetový unikát. Niceboy ONE Ultra – Smart Ring, ktorý prepája bezkontaktné platenie a sledovanie športových a zdravotných údajov. Novinku predstavil Niceboy v spolupráci s mBank. Unikátny prsteň ponúka elegantné riešenie pre každého, kto chce mať svoje financie aj zdravie pod kontrolou na jednom mieste, na dosah ruky.

Niceboy ONE Ultra nadväzuje na minuloročný úspech platobných prsteňov, ktoré sa okamžite zaradili medzi najobľúbenejšie platobné nositeľné zariadenia a len klienti mBank s nimi už uskutočnili viac ako milión transakcií. Od uvedenia na trh v júni 2024 tento inovatívny spôsob platenia slovenskí klienti využili vo viac ako 90 krajinách sveta.

Bežná maloobchodná cena Niceboy ONE Ultra je 159 EUR a prsteň exkluzívne kúpiš na webe www.niceboy.eu.

Platobná funkcia prsteňa Niceboy ONE Ultra je dostupná exkluzívne pre klientov mBank do 31. decembra 2025. Možnosť získať ho za symbolickú cenu 10 centov budú mať najaktívnejší klienti mBank a výhercovia súťaže, ktorú mBank spúšťa 29. septembra. Viac informácií nájdeš tu.
mbank, Niceboy
Zdroj: mbank, Niceboy

„Záujem o technológie, ktoré majú potenciál meniť naše životy a zdravie k lepšiemu, dlhodobo rastie. Chceme vytvárať riešenia, ktoré zjednodušujú každodenný život a zároveň dobre vyzerajú. Niceboy ONE Ultra je v tomto smere revolúciou, ktorá posúva hranice smart gadgetov. Prsteň sme navrhli ako každodenného pomocníka pre ľudí, ktorí chcú žiť uvedomelejšie, zdravšie a pohodlnejšie vo všetkých sférach života. Sme hrdí, že ako prví na svete sme vytvorili Smart Ring, ktorý dokáže aj platiť,“ dodáva CEO spoločnosti Niceboy, Michal Čarný.

„Len za rok a štvrť na trhu Slováci a Česi zaplatili prsteňom cez milión platieb a to je pre mňa dôkaz, že naši klienti naozaj majú záujem o inovácie v platobných metódach. Teší ma ich dôvera, ktorá nás motivovala posunúť sa ešte ďalej a priniesť im novinku, ktorá im uľahčí každodenný život,“ komentuje dáta generálny riaditeľ mBank pre Slovensko, Roman Fink.

Prsteň sleduje osem zdravotných ukazovateľov – srdečný tep, okysličenie krvi, krvný tlak, spánok, telesnú teplotu, kroky, kalórie a stres. Podporuje viac ako 150 typov športových aktivít.

mbank, Niceboy
Zdroj: mbank, Niceboy

„Pri vývoji Niceboy ONE Ultra sme nachodili nespočetné množstvo krokov, testovali sme ho vo fitku aj v bazéne, porovnávali ho s konkurenciou, aby vznikol ten najlepší produkt so skvelým pomerom ceny a výkonu,“ hovorí produktový riaditeľ Niceboy, Jiří Svoboda.

Prsteň je navyše vyrobený z vysoko odolnej keramiky, ktorá zvláda vodu aj nárazy, ale zároveň si vďaka dostupnej brúsenej čiernej farbe zachováva elegantný dizajn.

„Na jedno nabitie vydrží až sedem dní, pričom platobná funkcia zostáva naďalej aktívna aj po vybití. Nabíjanie prebieha cez špeciálny nabíjací box, ktorý je súčasťou balenia,“ dodáva Svoboda.

mbank, Niceboy
Zdroj: mbank, Niceboy

Na úplné sprevádzkovanie prsteňa ti postačí stiahnuť aplikácie Niceboy ONE a Niceboy Pay, ktoré zabezpečujú sledovanie zdravotných dát a prepojenie s platobnou kartou. Na pohodlné bezkontaktné platenie je v prsteni zabudovaný NFC čip, vďaka ktorému stačí prsteň priložiť k terminálu a vykonať platbu. Štandardom je zabezpečenie ako pri bežnej platobnej karte, teda nutnosť zadania PIN kódu pri transakciách nad 50 €.

Obľuba platenia nositeľnou elektronikou vrátane platobných prsteňov na Slovensku neustále rastie. Z dát Mastercard vyplýva, že už viac ako každú tretiu transakciu v kamenných prevádzkach zákazníci uskutočňujú práve mobilom, hodinkami, prsteňom alebo náramkom. Za posledné 3 roky ide o nárast o 63 percent.

„Ľudia chcú platiť rýchlo, pohodlne a tým, čo majú práve po ruke. Zároveň vyžadujú maximálnu bezpečnosť. Túto dôveru sme schopní naplniť pomocou moderných platobných technológií, kedy je vďaka tokenizácii každá platba prsteňom chránená, takže číslo karty sa nikam neukladá ani neodovzdáva. Digitálne platobné metódy sa stále prispôsobujú potrebám dnešných zákazníkov a umožňujú im pohodlne platiť kedykoľvek a kdekoľvek – či už pri športovaní, na dovolenke alebo v práci.“

Dodáva: „Nositeľná elektronika je teda perfektnou ukážkou toho, že platenie sa dá zjednodušiť bez toho, aby sme ustupovali z bezpečnostných nárokov,“ dopĺňa generálna riaditeľka Mastercard pre Slovensko a Českú republiku, Jana Lvová.

mbank, Niceboy
Zdroj: mbank, Niceboy

„V spolupráci s našimi partnermi dlhodobo hľadáme nové cesty na jednoduchšie platenie kedykoľvek a kdekoľvek. Niceboy ONE Ultra vnímame ako ďalší krok v napĺňaní tejto vízie. Veríme totiž, že technológie majú slúžiť ľuďom a zároveň zjednodušovať každodenný život. Preto prinášame obľúbené funkcie v jednom zariadení, ktoré majú naši klienti neustále doslova ‚po ruke‘ – či už chcú mať prehľad o svojom zdraví, alebo pohodlne zaplatiť,“ hovorí zástupca generálneho riaditeľa mBank zodpovedný za produktový manažment a inovácie, Martin Podolák.

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Sponzorovaný obsah
Sponzorovaný obsah
Všetky články
Profil venovaný platenému obsahu na REFRESHERi. Ak sa jedná o PR správu (označené "PR správa") alebo obsah, ktorý tvoríme na základe zadania inzerenta ale jedná sa o našu relatívne voľnú tvorbu (označené "Sponzorovaný obsah"), je uverejnený pod týmto profilom. Články, ktoré tvoríme podľa seba, ale podporuje ich Inzerent, ale do obsahu vstupovať nemôže, sú označené "V spolupráci" a nemusia byť uverejnené pod týmto profilom.
Náhľadový obrázok: mbank, Niceboy
Domov
