Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
Tento článok je PR správa spoločnosti SITA.
dnes 10. septembra 2025 o 15:42
Čas čítania 1:14
Sponzorovaný obsah

Spoločnosť HSF System SK získala kľúčový certifikát. Patrí medzi prvých dvadsať firiem na Slovensku s oprávnením pre vyhradené stavby

ZAUJÍMAVOSTI
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Stavebná spoločnosť HSF System SK, člen medzinárodnej stavebnej skupiny HSF System z holdingu PURPOSIA Group, získala certifikát zhotoviteľa vyhradených stavieb.

Tento dokument je novozavedenou požiadavkou podľa novely stavebného zákona a je nevyhnutný na zabezpečenie generálnych dodávok stavieb na slovenskom trhu. Certifikát vydal akreditovaný certifikačný orgán ACB, s.r.o. a jeho originál je opatrený ceninou. HSF System SK sa tak stala devätnástou spoločnosťou na Slovensku, ktorá toto oprávnenie získala.

SITA / HSF System
Zdroj: SITA / HSF System

Certifikát potvrdzuje, že spoločnosť spĺňa všetky požadované štandardy pre stavby s vyššou technickou náročnosťou. „Od začiatku staviame naše podnikanie na pevných základoch kvality, odbornosti a férovosti. Získanie certifikátu je pre nás dôkazom, že dokážeme napĺňať aj tie najvyššie požiadavky novej legislatívy. Našim zákazníkom a partnerom tým dávame jasný signál, že ich stavby sú v dobrých rukách a profesionálne riadené,“ hovorí Tomáš Kosa, riaditeľ stavebnej skupiny HSF System.

HSF System
Zdroj: SITA / HSF System

Vyhradené stavby sú podľa stavebného zákona a súvisiacich predpisov technologicky náročné alebo konštrukčne neobvyklé budovy a inžinierske diela, ktoré majú významný vplyv na bezpečnosť, vyžadujú si špeciálne technické znalosti a skúsenosti a kladú zvýšené nároky na koordináciu, odborné riadenie a technické vybavenie zhotoviteľa. Ide najmä o stavby kritickej infraštruktúry, akými sú mosty, priehrady, nemocnice, výskumné centrá, priemyselné komplexy, dopravné stavby či strategické objekty ako jadrové elektrárne alebo diaľnice.

SITA / HSF System
Zdroj: SITA / HSF System

HSF System SK dlhodobo patrí medzi popredné stavebné firmy na Slovensku. Opakovane sa umiestnila v rebríčkoch TREND Top 100 a Eurostav. V roku 2024 získala ocenenie ASB GALA v hlasovaní verejnosti a bola zaradená medzi Slovakia Best Managed Companies, teda najlepšie riadené slovenské súkromné spoločnosti. Riaditeľ firmy Tomáš Kosa sa navyše stal jedným z finalistov prestížnej súťaže EY Podnikateľ roka 2022 na Slovensku.

 

Novozískaný certifikát tak nadväzuje na doterajšie úspechy spoločnosti a posilňuje jej postavenie na trhu. Zároveň potvrdzuje, že HSF System SK je pripravená plniť aj najnáročnejšie požiadavky investorov a štátu a prispievať k rozvoju stavebníctva na Slovensku podľa najvyšších štandardov.

SITA / HSF System
Zdroj: SITA / HSF System

Platnosť certifikácie je stanovená do 17. júna 2030. Novela stavebného zákona, účinná od apríla 2025, prináša prísnejšie pravidlá, ktorých cieľom je zvýšiť kvalitu, bezpečnosť a spoľahlivosť veľkých stavebných projektov.

Nepodporuj nás, ak nemáš peniaze
Chápeme, že kúpa predplatného sa nezmestí každému do rozpočtu.
Objektívne spravodajstvo, ktoré mapuje aktuálne dianie doma aj vo svete, preto prinášame bezplatne a pre všetkých.
Ak čítaš náš obsah pravidelne a myslíš si, že je dôležité vzdelávať a objektívne informovať mladých ľudí, môžeš nás podporiť už 1,25 eura/týždeň.
Mám 1,25 eura/týždeň na podporu objektívneho spravodajstva
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Sponzorovaný obsah
Sponzorovaný obsah
Všetky články
Profil venovaný platenému obsahu na REFRESHERi. Ak sa jedná o PR správu (označené "PR správa") alebo obsah, ktorý tvoríme na základe zadania inzerenta ale jedná sa o našu relatívne voľnú tvorbu (označené "Sponzorovaný obsah"), je uverejnený pod týmto profilom. Články, ktoré tvoríme podľa seba, ale podporuje ich Inzerent, ale do obsahu vstupovať nemôže, sú označené "V spolupráci" a nemusia byť uverejnené pod týmto profilom.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: SITA / HSF System
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
SÚŤAŽ: Odpovedz na niekoľko otázok o pravidlách cestnej premávky a vyhraj vodičský kurz v autoškole podľa vlastného výberu
Sponzorovaný obsah
SÚŤAŽ: Odpovedz na niekoľko otázok o pravidlách cestnej premávky a vyhraj vodičský kurz v autoškole podľa vlastného výberu
1. 9. 2025 13:00
Lucia zažila stalking po odmietnutí muža: „Denne mi poslal 130 správ. Môjmu šéfovi volal a klamal, že beriem drogy“ (ROZHOVOR)
refresher+
Odporúčané
Lucia zažila stalking po odmietnutí muža: „Denne mi poslal 130 správ. Môjmu šéfovi volal a klamal, že beriem drogy“ (ROZHOVOR)
pred 3 minútami
Bývalí IT-čkári Peter a Miroslav prerazili s pestovaním rajčín: „Máme unikátny skleník, je jediný svojho druhu v strednej Európe“
Sponzorovaný obsah
Bývalí IT-čkári Peter a Miroslav prerazili s pestovaním rajčín: „Máme unikátny skleník, je jediný svojho druhu v strednej Európe“
28. 8. 2025 14:00
21-ročná Charlotte je private pilotka, letel s ňou už aj Separ či Pil C: Táto služba nefunguje za barter
refresher+
Odporúčané
21-ročná Charlotte je private pilotka, letel s ňou už aj Separ či Pil C: Táto služba nefunguje za barter
pred 2 dňami
Kulturista Adam berie steroidy: „Mal som už 15 látok. Ak profesionál tvrdí, že ich neberie, klame“ (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Kulturista Adam berie steroidy: „Mal som už 15 látok. Ak profesionál tvrdí, že ich neberie, klame“ (Rozhovor)
včera o 11:30
V závere Menučka prišiel šok. Takýto zvrat nikto nečakal
Sponzorovaný obsah
V závere Menučka prišiel šok. Takýto zvrat nikto nečakal
2. 9. 2025 10:00
Storky
Apple predstavil AirPods Pro 3: Zvládnu prekladať cudziu reč priamo do ucha
Nový pár v Hollywoode? Zoë Kravitz už predstavila Harryho svojmu otcovi
Lady Gaga zažiarila v českej značke. Mala ju na sebe v uliciach New Yorku
Nový hviezdny pár? Filmový Elvis bol na rande s Emily Ratajkowski
Neymar zdedil po neznámom mužovi takmer 1 miliardu eur. Nikdy sa pritom nestretl...
Skupina Coldplay predbehla Taylor Swift. Ich turné prekonalo významný rekord
Nová vila Love Islandu je tu. Pozri sa, ako vyzerá hniezdočko lásky
Crocs má bláznivú spoluprácu. Značka prináša jedinečné puzdro na telefón
Justin Bieber prekvapil fanúšikov. O polnoci vydá nový album „Swag II“
Nik Tendo a Decky vyrážajú na tour. Zavítajú aj na Slovensko
Radiohead sa vracia na európske pódiá. Na turné sa vydajú po 7 rokoch
Tieto celebrity sa budú brať v roku 2026. Jeden pár ťa zrejme prekvapí
Mussoliniho pravnuk hviezdi v talianskej lige. Má za sebou debut v Serie A
Boli sme na festivale v Benátkach. Sleduj exkluzívne zábery The Rocka aj...
Táto skladba od The Weeknda sa stala najstreamovanejšou v histórii Spotify
Vogue má novú šéfku. Annu Wintour vymení dlhoročná zamestnankyňa
Post Malone na prehliadke v Paríži predstavil vlastnú módnu značku
Lady Gaga vstupuje do sveta Wednesday. Netlix odhalil, ako bude vyzerať
Toto sú účastníci 5. série Love Islandu: Zubná asistentka či kaskadér z Londýna
HBO odhalilo ďalších hercov v Harry Potter seriáli. Vráti sa obľúbený profesor..
Lifestyle news
Petra Vlhová potvrdila návrat na lyže. Popri rehabilitácii otvorila aj vlastné múzeum pred 38 minútami
Najväčšie slovenské mestá opäť rozžiari Biela noc. Svoje inštalácie predvedie v najbližších dňoch vyše 200 umelcov pred hodinou
Slovenský lekár vyvinul prelomový typ operácie. Jeho prínos ocenili aj odborníci zo zahraničia pred 3 hodinami
VIDEO: Nová luxusná jachta sa potopila už pri svojej prvej plavbe. Posádka musela doplávať k pobrežiu dnes o 11:58
Apple predstavil AirPods Pro 3: Zvládnu prekladať cudziu reč v reálnom čase priamo do ucha dnes o 10:46
Česká novinka je prepadákom v kinách aj na Netflixe. Nepomohli ani dobré recenzie dnes o 09:55
Nový pár v Hollywoode? Zoë Kravitz už predstavila Harryho svojmu otcovi dnes o 08:25
Apple predstavil nový iPhone 17 či historicky najtenší iPhone Air. Za najdrahšiu Pro verziu si poriadne priplatíš včera o 20:21
IKEA a Gustaf Westman predstavili sviatočnú kolekciu plnú crazy dizajnu. Prišli napríklad s tanierom na mäsové guľôčky včera o 18:15
Zomrela legenda z reality šou Zámena manželiek. Romana preslávila veta „Mačkáš mi hada, d*bile!“ včera o 17:29
Spravodajstvo
Správy počasie Počasie Vláda Roberta Fica Polícia SR
Viac
Moskva vysvetľuje, prečo ruské drony napadli Poľsko. Vraj mali iný cieľ
pred 17 minútami
AKTUÁLNE: NATO aktivovalo článok 4. Reakcia prišla po narušení poľského vzdušného priestoru
pred 41 minútami
D1 bude cez víkend uzavretá. Dôvodom je otvorenie poslednej výjazdovej vetvy križovatky
pred 53 minútami

Viac z Zaujímavosti

Všetko
Kulturista Adam berie steroidy: „Mal som už 15 látok. Ak profesionál tvrdí, že ich neberie, klame“ (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Kulturista Adam berie steroidy: „Mal som už 15 látok. Ak profesionál tvrdí, že ich neberie, klame“ (Rozhovor)
včera o 11:30
21-ročná Charlotte je private pilotka, letel s ňou už aj Separ či Pil C: Táto služba nefunguje za barter
refresher+
Odporúčané
21-ročná Charlotte je private pilotka, letel s ňou už aj Separ či Pil C: Táto služba nefunguje za barter
pred 2 dňami
Samsung ma zobral do Berlína. Odhalil nový smartfón a AI domácnosť, ktorá mi vyrazila dych (REPORTÁŽ)
Sponzorovaný obsah
Samsung ma zobral do Berlína. Odhalil nový smartfón a AI domácnosť, ktorá mi vyrazila dych (REPORTÁŽ)
dnes o 12:00
KVÍZ: Aký okres sa nachádza na slepej mape? Otestuj svoje vedomosti z geografie
KVÍZ: Aký okres sa nachádza na slepej mape? Otestuj svoje vedomosti z geografie
pred 4 dňami
Zomrela legenda z reality šou Zámena manželiek. Romana preslávila veta „Mačkáš mi hada, d*bile!“
Zomrela legenda z reality šou Zámena manželiek. Romana preslávila veta „Mačkáš mi hada, d*bile!“
včera o 17:29
Mladého Slováka prijali na Oxford. Na školné mu však chýba ešte takmer 30 000 eur
Mladého Slováka prijali na Oxford. Na školné mu však chýba ešte takmer 30 000 eur
pred 2 dňami
Viac z Móda Všetko
Pôvabná Georgina či dcéra Michaela Jacksona. Pozri si TOP outfity z červeného koberca v Benátkach
Oblečenie
3. 9. 2025 13:00
Pôvabná Georgina či dcéra Michaela Jacksona. Pozri si TOP outfity z červeného koberca v Benátkach
3. 9. 2025 13:00
Retro bodkovaná Ariana Grande či Zara Larsson v nohavičkách. Toto sú najlepšie outfity z MTV VMA 2025
pred 2 dňami
Luigi Mangione ako model pre SHEIN: Vrah riaditeľa zdravotnej poisťovne sa objavil na fotkách fast-fashion giganta
4. 9. 2025 10:14
Viac z Hudba Všetko
Žúr na Zámku v Pezinku sa nezadržateľne blíži. Túto noc nemôžeš zmeškať (LINE-UP)
Udalosti
5. 9. 2025 20:00
Mediálna spolupráca
Žúr na Zámku v Pezinku sa nezadržateľne blíži. Túto noc nemôžeš zmeškať (LINE-UP)
5. 9. 2025 20:00
Halloween tento rok prišiel skôr vďaka Lady Gage. Videoklip k jej novej skladbe režíroval legendárny Tim Burton
5. 9. 2025 14:53
Madonna mieri na plátna kín. Stvárni ju známa americká herečka, ktorú môžeš poznať zo seriálu Inventing Anna
5. 9. 2025 12:56
Viac z Zdravie Všetko
Cvičila som s venušinými guľôčkami: Utlmili mi menštruačné bolesti a pomohli k intenzívnejším orgazmom. Zmeny si všimol i partner
refresher+
Odporúčané
Cvičila som s venušinými guľôčkami: Utlmili mi menštruačné bolesti a pomohli k intenzívnejším orgazmom. Zmeny si všimol i partner
pred 3 dňami
Žijem bez podprsenky: Mám krajšie a pevnejšie prsia, no nemusí to tak byť pre každú
1. 9. 2025 17:00
Týchto 7 bežných činností ti môže spôsobovať zdravotné problémy. Aspoň jednu z nich robíš aj ty
28. 8. 2025 10:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Lucia zažila stalking po odmietnutí muža: „Denne mi poslal 130 správ. Môjmu šéfovi volal a klamal, že beriem drogy“ (ROZHOVOR)
Zaujímavosti
pred minútou
refresher+
Odporúčané
Lucia zažila stalking po odmietnutí muža: „Denne mi poslal 130 správ. Môjmu šéfovi volal a klamal, že beriem drogy“ (ROZHOVOR)
pred minútou
Svoju skúsenosť s hrôzami prenasledovania porozprávala Lucia, ktorá situáciu prežívala vyše roka.
Spoločnosť HSF System SK získala kľúčový certifikát. Patrí medzi prvých dvadsať firiem na Slovensku s oprávnením pre vyhradené stavby
PR správa
Spoločnosť HSF System SK získala kľúčový certifikát. Patrí medzi prvých dvadsať firiem na Slovensku s oprávnením pre vyhradené stavby
pred 19 minútami
Spoločnosť Yummy prichádza do Bratislavy: Varte doma jednoducho, bez stresu a zbytočného plytvania potravinam
PR správa
Spoločnosť Yummy prichádza do Bratislavy: Varte doma jednoducho, bez stresu a zbytočného plytvania potravinam
pred 3 hodinami
Samsung ma zobral do Berlína. Odhalil nový smartfón a AI domácnosť, ktorá mi vyrazila dych (REPORTÁŽ)
Sponzorovaný obsah
Samsung ma zobral do Berlína. Odhalil nový smartfón a AI domácnosť, ktorá mi vyrazila dych (REPORTÁŽ)
dnes o 12:00
Apple predstavil AirPods Pro 3: Zvládnu prekladať cudziu reč v reálnom čase priamo do ucha
Apple predstavil AirPods Pro 3: Zvládnu prekladať cudziu reč v reálnom čase priamo do ucha
dnes o 10:46
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Zomrela legenda z reality šou Zámena manželiek. Romana preslávila veta „Mačkáš mi hada, d*bile!“
Zomrela legenda z reality šou Zámena manželiek. Romana preslávila veta „Mačkáš mi hada, d*bile!“
včera o 17:29
Najočakávanejší film na Netflixe má šancu vyhrať aj Oscara. Celý dej sa odohráva len v pár minútach
Najočakávanejší film na Netflixe má šancu vyhrať aj Oscara. Celý dej sa odohráva len v pár minútach
pred 2 dňami
Apple predstavil nový iPhone 17 či historicky najtenší iPhone Air. Za najdrahšiu Pro verziu si poriadne priplatíš
Apple predstavil nový iPhone 17 či historicky najtenší iPhone Air. Za najdrahšiu Pro verziu si poriadne priplatíš
včera o 20:21
Pil C a Luca Brassi10x sa ostro pustili do Mateja Zrebného: „Keď ťa niekde uvidím, dám ti facku“
Pil C a Luca Brassi10x sa ostro pustili do Mateja Zrebného: „Keď ťa niekde uvidím, dám ti facku“
včera o 13:11
Reštauráciu, ktorá v šou Na nože dostala najlepšie hodnotenie, zavalili davy. Museli zaviesť rezervačný systém
Reštauráciu, ktorá v šou Na nože dostala najlepšie hodnotenie, zavalili davy. Museli zaviesť rezervačný systém
pred 2 dňami
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
V spolupráci
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
6. 9. 2025 11:00
Zuzana a Mirka o minimalistickom živote: Je to ako bývať v Airbnb – máte len to, čo potrebujete
refresher+
Odporúčané
Zuzana a Mirka o minimalistickom živote: Je to ako bývať v Airbnb – máte len to, čo potrebujete
5. 9. 2025 9:00
Reštauráciu, ktorá v šou Na nože dostala najlepšie hodnotenie, zavalili davy. Museli zaviesť rezervačný systém
Reštauráciu, ktorá v šou Na nože dostala najlepšie hodnotenie, zavalili davy. Museli zaviesť rezervačný systém
pred 2 dňami
Zuzana Plačková si kúpila luxusný byt v bratislavskom Sky Parku. „Nepoznám nikoho, kto by ho mal tak naložený,“ uviedla
Zuzana Plačková si kúpila luxusný byt v bratislavskom Sky Parku. „Nepoznám nikoho, kto by ho mal tak naložený,“ uviedla
3. 9. 2025 14:54
Neymar zdedil po neznámom mužovi 972,9 milióna eur. Nikdy sa pritom nestretli
Neymar zdedil po neznámom mužovi 972,9 milióna eur. Nikdy sa pritom nestretli
pred 2 dňami
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
31. 8. 2025 7:00
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
refresher+
Odporúčané
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
22. 8. 2025 7:00
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
26. 8. 2025 18:42
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
1. 9. 2025 17:15
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
V spolupráci
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
6. 9. 2025 11:00
Domov
Zdieľať
Diskusia