Stavebná spoločnosť HSF System SK, člen medzinárodnej stavebnej skupiny HSF System z holdingu PURPOSIA Group, získala certifikát zhotoviteľa vyhradených stavieb.
Tento dokument je novozavedenou požiadavkou podľa novely stavebného zákona a je nevyhnutný na zabezpečenie generálnych dodávok stavieb na slovenskom trhu. Certifikát vydal akreditovaný certifikačný orgán ACB, s.r.o. a jeho originál je opatrený ceninou. HSF System SK sa tak stala devätnástou spoločnosťou na Slovensku, ktorá toto oprávnenie získala.
Certifikát potvrdzuje, že spoločnosť spĺňa všetky požadované štandardy pre stavby s vyššou technickou náročnosťou. „Od začiatku staviame naše podnikanie na pevných základoch kvality, odbornosti a férovosti. Získanie certifikátu je pre nás dôkazom, že dokážeme napĺňať aj tie najvyššie požiadavky novej legislatívy. Našim zákazníkom a partnerom tým dávame jasný signál, že ich stavby sú v dobrých rukách a profesionálne riadené,“ hovorí Tomáš Kosa, riaditeľ stavebnej skupiny HSF System.
Vyhradené stavby sú podľa stavebného zákona a súvisiacich predpisov technologicky náročné alebo konštrukčne neobvyklé budovy a inžinierske diela, ktoré majú významný vplyv na bezpečnosť, vyžadujú si špeciálne technické znalosti a skúsenosti a kladú zvýšené nároky na koordináciu, odborné riadenie a technické vybavenie zhotoviteľa. Ide najmä o stavby kritickej infraštruktúry, akými sú mosty, priehrady, nemocnice, výskumné centrá, priemyselné komplexy, dopravné stavby či strategické objekty ako jadrové elektrárne alebo diaľnice.
HSF System SK dlhodobo patrí medzi popredné stavebné firmy na Slovensku. Opakovane sa umiestnila v rebríčkoch TREND Top 100 a Eurostav. V roku 2024 získala ocenenie ASB GALA v hlasovaní verejnosti a bola zaradená medzi Slovakia Best Managed Companies, teda najlepšie riadené slovenské súkromné spoločnosti. Riaditeľ firmy Tomáš Kosa sa navyše stal jedným z finalistov prestížnej súťaže EY Podnikateľ roka 2022 na Slovensku.
Novozískaný certifikát tak nadväzuje na doterajšie úspechy spoločnosti a posilňuje jej postavenie na trhu. Zároveň potvrdzuje, že HSF System SK je pripravená plniť aj najnáročnejšie požiadavky investorov a štátu a prispievať k rozvoju stavebníctva na Slovensku podľa najvyšších štandardov.
Platnosť certifikácie je stanovená do 17. júna 2030. Novela stavebného zákona, účinná od apríla 2025, prináša prísnejšie pravidlá, ktorých cieľom je zvýšiť kvalitu, bezpečnosť a spoľahlivosť veľkých stavebných projektov.