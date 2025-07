Ako tínedžerka čelila sexuálnemu zneužívaniu, ktoré podľa nej trvalo celé tri roky.

Sima v rozhovore pre Televíziu Markíza opäť prehovorila o tom, ako sa v 14 rokoch stala obeťou sexuálneho zneužívania, ktoré trvalo až do jej 17 rokov. Svojou výpoveďou chce upozorniť na príbeh, ktorý sa jej priamo týka. Páchateľ Peter Rácz, ktorý mal zneužívať 25 obetí (o ktorých sa vie, počet obetí môže byť vyšší, pozn. red.), je totiž po dvoch rokoch väzby a domáceho väzenia momentálne na slobode.

Sima sa priznala, aké boli jej pocity, keď sa pred rokmi prvýkrát rozhodla o svojom príbehu prehovoriť: „Pamätám si, ako som sedela na gauči a vravela som si, že sa teraz budem cítiť nahá." povedala.

Simu oslovil Peter spolu s manželkou na spoluprácu a chceli, aby im spievala na akciách. Po pár mesiacoch ju však obvinený Peter začal sexuálne obťažovať. Zo strany manželov tak na speváčku začalo ohrozovanie a vyhrážanie.

„Preto tu sedím. Keby sa to dialo iba mne, poviem si, že to rozchodím. Ale keď viem, že to nie je len moja záležitosť, nedá sa to prehliadnuť,“ povedala Sima. V obžalobe je momentálne vedených 25 obetí, no podľa Simy aj odborníkov ich môže byť v skutočnosti viac.

Aktuálne má Peter súdne nariadený zákaz priblíženia sa na menej ako päť metrov od Simy. Monitorovací náramok, ktorý mal predtým nariadený mu však odstránilil. Speváčka priznala, že ju súčasný vývoj prípadu veľmi sklamal. „Nemám na to slov. Chcem len, aby sa tento prípad konečne vyriešil,“ dodala.